Президентка Генасамблеї ООН не виключає відправку миротворців до України
- Президентка Генасамблеї ООН Анналена Бербок заявила про можливість відправки миротворців до України для забезпечення режиму припинення вогню, якщо це підтримає більшість держав-членів.
- Вона наголосила, що миротворчі місії потрібні, проте їх розгортання можливе тільки після досягнення мирного договору між Україною та Росією.
Президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Це потрібно для забезпечення режиму припинення вогню та післявоєнного миру, якщо це підтримає більшість держав-членів.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bild.
Дивіться також Аналітик назвав сценарій залучення іноземних військ в Україні
Що Бербок каже про відправку миротворців в Україну?
Анналена Бербок підкреслила, що миротворчі місії потрібні як ніколи, і не лише для Європи.
Якщо буде мирний договір, його треба гарантувати. Якщо більшість країн скаже, що потрібні "блакитні шоломи", це може допомогти закріпити мир. Але спершу потрібні самі переговори,
– сказала вона.
Президентка Генасамблеї зауважила, що миротворці допоможуть закріпити мир між Україною та Росією лише після самих переговорів.
Зверніть увагу! Анналена Бербок стала президенткою 80-ї сесії (вересень 2025 року – вересень 2026 року) Генеральної асамблеї ООН. Москва не приховувала свого негативного ставлення до Бербок та звинувачувала кандидатку нібито у "відвертій упередженості".
Що у світі кажуть про миротворчу місію в Україні?
До слова, ЗМІ повідомляли, що "коаліція охочих" не змогла домовитися про відправку військ в Україну після завершення бойових дій. Проте погодилася посилювати обороноздатність держави.
Відомо, що кілька країн готові долучитися до миротворчої місії, але формат участі ще обговорюється.
Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що першою умовою, щоб Захід розмістив свої війська на території України, – є визначення конкретної місії, а саме, які завдання вони мають виконувати.
Друга умова – встановити правила застосування сили, а третя – має бути розуміння, як миротворчі сили інтегруються в систему оборони України.