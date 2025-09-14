Президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Це потрібно для забезпечення режиму припинення вогню та післявоєнного миру, якщо це підтримає більшість держав-членів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bild.

Дивіться також Аналітик назвав сценарій залучення іноземних військ в Україні

Що Бербок каже про відправку миротворців в Україну?

Анналена Бербок підкреслила, що миротворчі місії потрібні як ніколи, і не лише для Європи.

Якщо буде мирний договір, його треба гарантувати. Якщо більшість країн скаже, що потрібні "блакитні шоломи", це може допомогти закріпити мир. Але спершу потрібні самі переговори,

– сказала вона.

Президентка Генасамблеї зауважила, що миротворці допоможуть закріпити мир між Україною та Росією лише після самих переговорів.

Зверніть увагу! Анналена Бербок стала президенткою 80-ї сесії (вересень 2025 року – вересень 2026 року) Генеральної асамблеї ООН. Москва не приховувала свого негативного ставлення до Бербок та звинувачувала кандидатку нібито у "відвертій упередженості".

Що у світі кажуть про миротворчу місію в Україні?