"Тут не буде проукраїнської влади": прихильники Орбана мітингували біля посольства в Будапешті
- У Будапешті пройшов мітинг біля посольства України, організований прихильниками прем’єр-міністра Віктора Орбана.
- На акції виступали з заявами проти підтримки України, а також були присутні високопосадовці, такі як Петер Сійярто та Мате Кочиш.
У столиці Угорщини Будапешті відбувся мітинг біля посольства України. На акцію зібралися прихильники прем’єр-міністра Віктора Орбана, які виступали з критикою України.
Учасники протесту робили заяви про те, що в країні "не буде проукраїнської влади". Про це повідомляє Index.
Дивіться також Угорщина затримала інкасаторів Ощадбанку: що за цим криється та чого насправді добивається Орбан
Що відомо про мітинг?
Акція відбулася 7 березня біля українського дипломатичного представництва у Будапешті. На місце прийшли десятки прихильників угорського прем’єра Віктора Орбана. Серед них були й очільник МЗС Петер Сійярто та голова фракції "Фідес" Мате Кочиш.
Під час мітингу учасники виголошували заяви проти підтримки України. Деякі з них стверджували, що Угорщина повинна проводити політику, орієнтовану виключно на власні інтереси.
Протестувальники також критикували українську владу та виступали проти подальшої підтримки України з боку Угорщини.
Але в Угорщині не буде проукраїнської влади, і не буде проукраїнського прем’єра – це так само очевидно, як те, що ми тут стоїмо,
– заявив Сійярто.
Можна було також бачити плакати, де ключового суперника Орбана на майбутніх виборах, Петера Мадяра, зобразили як "маріонетку Зеленського", написи "Зеленський = Саддам" тощо.
Прихильники Орбана вийшли на протест біля українського посольства / Фото Index
Після виконання державного гімну мітинг завершився, протривавши приблизно годину.
Чому загострилися відносини між Україною та Угорщиною?
Відносини між Україною та Угорщиною залишаються напруженими вже кілька років. Однією з причин конфліктів є позиція угорського уряду щодо прав угорської меншини на Закарпатті та мовної політики України. Будапешт неодноразово критикував українські закони про освіту та мову, заявляючи, що вони нібито обмежують права угорців.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії суперечності лише посилилися. Уряд Віктора Орбана часто виступає з критикою санкцій проти Росії та неодноразово блокував або затримував рішення Європейського Союзу щодо підтримки України.
Останнім часом новим приводом для суперечок стала ситуація з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба". Будапешт висував вимоги до України щодо відновлення постачання, що спричинило різку реакцію українського МЗС.