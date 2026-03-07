Укр Рус
Геополітика Європа "Тут не буде проукраїнської влади": прихильники Орбана мітингували біля посольства в Будапешті
7 березня, 11:06
3

"Тут не буде проукраїнської влади": прихильники Орбана мітингували біля посольства в Будапешті

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • У Будапешті пройшов мітинг біля посольства України, організований прихильниками прем’єр-міністра Віктора Орбана.
  • На акції виступали з заявами проти підтримки України, а також були присутні високопосадовці, такі як Петер Сійярто та Мате Кочиш.

У столиці Угорщини Будапешті відбувся мітинг біля посольства України. На акцію зібралися прихильники прем’єр-міністра Віктора Орбана, які виступали з критикою України.

Учасники протесту робили заяви про те, що в країні "не буде проукраїнської влади". Про це повідомляє Index.

Дивіться також Угорщина затримала інкасаторів Ощадбанку: що за цим криється та чого насправді добивається Орбан 

Що відомо про мітинг?

Акція відбулася 7 березня біля українського дипломатичного представництва у Будапешті. На місце прийшли десятки прихильників угорського прем’єра Віктора Орбана. Серед них були й очільник МЗС Петер Сійярто та голова фракції "Фідес" Мате Кочиш. 

Під час мітингу учасники виголошували заяви проти підтримки України. Деякі з них стверджували, що Угорщина повинна проводити політику, орієнтовану виключно на власні інтереси.

Протестувальники також критикували українську владу та виступали проти подальшої підтримки України з боку Угорщини. 

Але в Угорщині не буде проукраїнської влади, і не буде проукраїнського прем’єра – це так само очевидно, як те, що ми тут стоїмо, 
– заявив Сійярто.

Можна було також бачити плакати, де ключового суперника Орбана на майбутніх виборах, Петера Мадяра, зобразили як "маріонетку Зеленського", написи "Зеленський = Саддам" тощо.  

 

Прихильники Орбана вийшли на протест біля українського посольства / Фото Index

Після виконання державного гімну мітинг завершився, протривавши приблизно годину. 

Чому загострилися відносини між Україною та Угорщиною?

  • Відносини між Україною та Угорщиною залишаються напруженими вже кілька років. Однією з причин конфліктів є позиція угорського уряду щодо прав угорської меншини на Закарпатті та мовної політики України. Будапешт неодноразово критикував українські закони про освіту та мову, заявляючи, що вони нібито обмежують права угорців.

  • Після початку повномасштабного вторгнення Росії суперечності лише посилилися. Уряд Віктора Орбана часто виступає з критикою санкцій проти Росії та неодноразово блокував або затримував рішення Європейського Союзу щодо підтримки України.

  • Останнім часом новим приводом для суперечок стала ситуація з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба". Будапешт висував вимоги до України щодо відновлення постачання, що спричинило різку реакцію українського МЗС.