Новий лідер Ірану Хаменеї може таємно керувати переговорами зі США, – CNN

Американська розвідка вважає, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї бере участь у формуванні стратегії переговорів Тегерана зі США щодо завершення війни. Водночас у Вашингтоні сумніваються, наскільки реально він контролює ухвалення ключових рішень після зміни влади в країні.

Навіть попри те, що вважають лідера Ірану пораненим – він продовжує впливати на все. Про це пише CNN.

Як новий лідер Ірану продовжує керувати переговорами з Америкою?

За даними американської розвідки, Хаменеї бере участь у розробці військової та дипломатичної політики разом із представниками іранського керівництва. Водночас у Вашингтоні визнають, що після зміни верховного лідера структура влади в Ірані залишається нестабільною та роздробленою.

Довідково. Моджтаба Хаменеї очолив країну після загибелі свого батька під час удару на початку війни. Сам новий лідер тоді також зазнав поранень і відтоді жодного разу не з'являвся на публіці. Це викликало хвилю чуток щодо його стану здоров'я та реального впливу на управління державою.

За інформацією CNN, американські спецслужби досі не можуть підтвердити місцеперебування Хаменеї. Джерела стверджують, що він не користується електронними засобами зв'язку та передає інформацію лише через особисті зустрічі або кур'єрів. Також повідомляється, що верховний лідер Ірану продовжує лікування після сильних опіків, які зачепили частину обличчя, руку, тулуб і ногу.

Водночас офіційний Тегеран заперечує серйозні проблеми зі здоров'ям Хаменеї. Керівник протоколу офісу верховного лідера Мазахер Хосейні заявив, що Хаменеї отримав лише легкі травми стопи та попереку, а також незначне поранення біля вуха. За його словами, лідер Ірану вже "повністю здоровий".

Президент Ірану Масуд Пезешкіан цього тижня повідомив, що провів із Хаменеї двогодинну зустріч. Це стало першим підтвердженим особистим контактом нового верховного лідера з високопосадовцем після зміни влади. Попри це, у США сумніваються, наскільки реально Хаменеї контролює процес ухвалення рішень. Частина аналітиків припускає, що його ім'я можуть використовувати інші представники іранської еліти для просування власної політики.

За оцінками американської розвідки, значний вплив на ситуацію в країні нині мають представники Корпусу вартових ісламської революції, а також спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, якого називають однією з ключових фігур у контактах із Вашингтоном.

До слова. У переговорах між США та Іраном намітилося просування в бік мирної угоди, але Корпус вартових ісламської революції хоче цьому завадити. Політтехнолог Михайло Шейтельман у розмові з 24 Каналом зазначив, що надія на крихкий мир є. Трамп заявив, що режим припинення вогню продовжується, а йому важливо підписати угоду з Іраном до свого візиту в Китай, який запланований в середині травня.

Чому мир на Близькому Сході важливий для світу?

Близький Схід має стратегічне значення для світу через запаси енергоресурсів і ключові торговельні маршрути. Будь-яке загострення в регіоні впливає на ціни на нафту, світову економіку, продовольчу безпеку та міжнародну логістику, адже через Ормузьку протоку проходить значна частина світового експорту нафти й газу.

Крім того, стабільність у регіоні важлива для глобальної безпеки, стримування тероризму та контролю над ядерними загрозами. Ескалація конфліктів також може відволікати підтримку союзників від України та спричиняти нові міграційні кризи у світі.

США заявляли про закінчення операції в Ірані: що відомо?

6 травня США завершили операцію "Епічна лють" проти Ірану та зосередилися на новому проєкті "Свобода", пов'язаному з Ормузькою протокою. Його метою є забезпечення безпечного судноплавства та реагування на загрози з боку Ірану.

На цьому тлі США та Іран готуються підписати меморандум про завершення війни на Близькому Сході, який передбачає 30-денні переговори щодо безпеки судноплавства, ядерної програми Ірану та американських санкцій.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що США прагнуть відновити вільний рух через стратегічний морський маршрут. Водночас адміністрація Трампа вже планує згортати місію через прогрес у переговорах із Тегераном, хоча експерти попереджають, що ситуація в регіоні залишається напруженою.