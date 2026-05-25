В Ірані заявили, що Моджтаба Хаменеї отримав травми обличчя та ніг під час нападу взимку
МОЗ Ірану заявило, що верховний лідер Моджтаба Хаменеї зазнав числених травм після нападу. Він отримав "поверхневі поранення" обличчя, голови та ніг під час зимового авіаудару.
Про це повідомили в CNN.
Що відомо про стан Моджтаби Хаменеї?
У міністерстві охорони здоров'я Ірану розповіли про стан Моджтаби Хаменеї після авіаудару 28 лютого, коли загинув батько нинішнього лідера – Алі Хаменеї.
Речник МОЗ Ірану Хоссейн Керманпур заявив, що кінцівки Хаменеї не ампутували, а усі отримані травми не були настільки серйозними та не потребували спеціального лікування.
Окрім поверхневих травм обличчя, голови та ніг нічого суттєвого не сталося, і з моєї точки зору, як лікаря, поранення не потребували спеціального лікування, за винятком накладання одного чи двох швів,
– заявив Керманпур.
Речник МОЗ зазначив, що Хаменеї виписали з лікарні зранку наступного дня, а іранські чиновники ще з початку війни наголошують на стабільному стані лідера Тегерану.
Останні новини про ситуацію на Близькому Сході
Станом на 24 травня рамкова угода між США та Іраном була готова приблизно на 95%. Водночас сторони все ще узгоджують формулювання щодо ядерного арсеналу Тегерану та Ормузької протоки.
Дональд Трамп анонсував зустріч з американськими спецпредставниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнер для обговорення "поведінки" Ірану. На думку президента, наразі шанси на досягнення домовленостей рівні.
Також у NYT повідомили, що США майже одразу після початку бойових дій не допускають Ізраїль до переговорів з Іраном. Позбавлені прямого доступу до переговорного процесу, посадовці змушені були отримувати інформацію про діалог Вашингтона і Тегерана через регіональні контакти.