У нового верховного лідера Ірану спотворене обличчя та важкі травми ніг, – Reuters
- Новий верховний лідер Ірану, Моджтаба Хаменеї, отримав важкі поранення обличчя та ніг під час авіаудару.
- Його стан і здатність керувати країною залишаються невідомими.
З моменту обрання новим верховним лідером Ірану син Алі Хаменеї Моджтаба не з'являвся на публіці. Усі заяви він робив у соцмережах. Це власне підігріває теорії про те, що новообраний аятолла може бути мертвим.
Втім, люди із близького оточення Моджтаби Хаменеї повідомили Reuters, що він живий, але досі відновлюється після важких поранень обличчя та ніг, отриманих під час авіаудару на початку війни.
У якому стані перебуває Моджтаба Хаменеї?
За їхніми словами, внаслідок атаки обличчя Хаменеї було спотворене. Також він зазнав серйозного поранення однієї або обох ніг.
Попри це, 56-річний лідер одужує і зберігає ясність мислення. Він бере участь у нарадах із високопосадовцями через аудіозв'язок і долучається до ухвалення рішень щодо війни та переговорів із США.
Питання про його здатність керувати державою постає в критичний для Ірану момент – на тлі складних мирних переговорів зі США, які стартують в Ісламабаді.
Місцеперебування, стан і реальні можливості Хаменеї залишаються невідомими для громадськості: після авіаудару та його призначення 8 березня не оприлюднювали жодних фото чи відео з ним.
Аналітик Близькосхідного інституту Алекс Ватанка зазначає, що навіть без урахування травм новий лідер навряд чи зможе швидко отримати таку ж владу, як його батько. За його словами, Хаменеї ще має довести свою політичну вагу.
Очікується, що публічна поява лідера може відбутися через один – два місяці – залежно від стану здоров'я та безпекової ситуації.
У системі влади Ірану верховний лідер має найвищу владу, контролюючи як політичні, так і військові структури, зокрема Корпус вартових ісламської революції.
Попри вплив у колі батька, Моджтаба Хаменеї не має такого ж рівня авторитету. Під час війни значну роль у стратегічних рішеннях відіграють саме військові. Хоча він, імовірно, продовжить жорстку політику попередника, експерти зазначають, що його погляди залишаються маловідомими.
Що відомо про поранення Хаменеї та обрання новим верховним лідером?
Нагадаємо, що Хаменеї був поранений 28 лютого – у перший день війни, розпочатої США та Ізраїлем. Той удар забрав життя його батька, а також кількох членів родини, зокрема дружини та родичів. Офіційно Іран не розкриває масштаби його травм, однак державне телебачення назвало його "джанбазом" – терміном для важко поранених у війні.
Раніше міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що Хаменеї поранений і, ймовірно, має спотворення. За даними джерел, він міг втратити ногу.
Окремі ЗМІ з посиланням на американську та ізраїльську розвідку писали про те, що Моджтаба Хаменеї перебуває у важкому стані та непритомний. розвідку.
Його перше звернення після призначення прозвучало 12 березня: він закликав залишити Ормузьку протоку закритою та попередив країни регіону щодо американських баз.
Відсутність Хаменеї активно обговорюють у соцмережах Ірану. Поширюються теорії змови про його стан і про те, хто реально керує країною. Один із популярних мемів – порожній стілець із написом "Де Моджтаба?".
Водночас прихильники влади вважають, що йому краще не з'являтися публічно через загрозу нових ударів. "Навіщо йому з'являтися? Щоб стати мішенню?", – написав один із членів воєнізованого формування Басідж.