Новий лідер Ірану зник з радарів: ЦРУ з'ясовує, чи живий Хаменеї та хто контролює владу

Світові розвідки не побачили публічного звернення нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї під час Наврузу. Його мовчання посилило підозри щодо стану здоров'я та реального контролю над країною.

Наразі виникає багато питань про те, хто насправді керує справами в Ірані. Про це пише Axious.

Дивіться також Був за кілька секунд до смерті: The Telegraph розповіли, як Моджтаба Хаменеї дивом вижив

Що кажуть спецслужби про ситуацію в Ірані?

Розвідки США, Ізраїлю та інших країн уважно стежили за святом Навруз, очікуючи на традиційне звернення нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї. Однак він обмежився лише письмовою заявою, що посилило сумніви щодо його стану та ролі у керівництві країною.

За даними американських і ізраїльських джерел, Хаменеї міг зазнати поранень під час ізраїльського удару, внаслідок якого загинув його батько. Попри це, розвідка вважає, що він живий, хоча і не з'являється публічно з міркувань безпеки. У США та Ізраїлю також сумніваються, чи саме він ухвалює ключові рішення. Після ліквідації низки іранських посадовців, включно з Алі Ларіджані, у країні сформувався вакуум влади, який, ймовірно, заповнює Корпус вартових ісламської революції.

Аналітики зазначають, що відсутність публічної активності Хаменеї є нетиповою навіть з урахуванням воєнних умов. Це може свідчити як про проблеми зі здоров'ям, так і про глибшу кризу управління в Ірані, хоча ознак повного колапсу режиму наразі немає.

Що відомо про стан Моджтаби Хаменеї?