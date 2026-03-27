Придністров'я вимагає від Кишинева знову визнати "молдовську мову"

У Тирасполі заявили, що Кишинів має знову визнати "молдовську мову" на законодавчому рівні. Крім того, відповідний статус мають отримати також російська та українська.

Таку позицію озвучив так званий міністр закордонних справ невизнаного регіону Віталій Ігнатьєв. Про це пише Newsmaker.

Дивіться також Молдова оголошує надзвичайний стан в енергетиці: як Кишиневу допоможе Україна

Що заявили в Придністров'ї?

Ігнатьєв прокоментував пропозиції віцепрем'єра з реінтеграції Молдови, озвучені на зустрічі у форматі "1+1" у лютому, щодо переведення шкіл Придністров'я на румунську мову навчання. Він назвав такі пропозиції "неприйнятним нав'язуванням" і закликав Кишинів визнати "молдовську", російську та українську державними мовами поряд із румунською.

За словами придністровського посадовця, у регіоні три офіційні мови, і громадяни можуть обирати, якою навчатимуться їхні діти. Ігнатьєв додав, що Придністров'я офіційно звернулося з такою ініціативою та очікує реакції молдовської сторони.

Нагадаємо! Закон Молдови у 2023 році замінив поняття "молдовська мова" на румунську в конституції та інших законах. Президентка Молдови Мая Санду після початку каденції перейменувала мовну версію сайту з "молдовської" на румунську. Проте, серед населення ставлення до цього питання залишається неоднозначним.

Як Молдова намагається реінтегрувати Придністров'я?