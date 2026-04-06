"Нехай це буде для них сюрпризом": Москва погрожує Лондону через дозвіл на затримання танкерів

Посол Росії у Великій Битанії Андрій Келін заявив, що Москва готує заходи на випадок, якщо Лондон затримуватиме її танкери так званого "тіньового флоту". Він додав, що такі дії не залишаться без відповіді.

За словами Келіна, Лондон має ретельно подумати про наслідки таких затримань. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо про цинічну заяву посла Росії?

Андрій Келін не розповів, про які саме "заходи" йдеться, проте наголосив, що це стане "сюрпризом для Великої Британії".

Таке рішення (затримка російських танкерів – 24 Канал) не залишиться без відповіді. Розробляються відповідні заходи. Нехай це буде сюрпризом для Лондона,

– зазначив Келін.

Уряд Великої Британії 25 березня надав своїм військово-морським силам право зупиняти танкери з підсанкційною російською нафтою у територіальних водах країни.

Келін додав, що власники затриманих суден і вантажів матимуть можливість оскаржити такі дії в суді, а самі процеси, за його словами, нібито можуть обернутися додатковими витратами для уряду Великої Британії.

Нагадаємо, що військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що, якщо в Лівії існує база українських фахівців, то вона націлена на знищення розвідувального флоту Москви, який може маскуватись під цивільні кораблі, і зупинку тіньового флоту Росії.

