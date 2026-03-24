Вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим, – єврокомісарка з питань розширення

У Єврокомісії вважають, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу до 1 січня 2027 року, адже для цього спершу потрібен мир.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву єврокомісарки з питань розширення Євросоюзу Марти Кос.

Що потрібно для вступу України до ЄС?

Марта Кос пояснила, що Україна є ключовим партнером для ЄС у сферах інновацій, оборони та інших стратегічних напрямках, які можуть посилити глобальну конкурентоспроможність блоку.

Водночас, за її словами, очікування Києва щодо вступу до ЄС уже впродовж наступного року не справдяться.

Усі в цій кімнаті знають, що Україна не може стати членом ЄС 1 січня 2027 року,

– сказала єврокомісарка.

Кос підкреслила, що передусім потрібно досягти миру, а також провести необхідні реформи. Крім того, інвестори, за її словами, приходитимуть в Україну лише за умови, що зможуть отримувати прибуток і що їхні інвестиції будуть захищені.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово називав 2027 рік можливою датою вступу до Європейського Союзу, оскільки до цього часу країна буде готова технічно. Водночас у самому ЄС дотримуються іншої думки: країни заявили, що не підтримують модель вступу України за пришвидшеною процедурою.

На якому етапі зараз перебуває процес?