Вступ України до ЄС 1 січня 2027 року є неможливим, – єврокомісарка з питань розширення
- Єврокомісарка Марта Кос заявила, що Україна не зможе стати членом ЄС до 1 січня 2027 року через необхідність досягнення миру та проведення реформ.
- Президент Зеленський раніше називав 2027 рік можливою датою вступу до ЄС, але країни ЄС не підтримують пришвидшену процедуру.
У Єврокомісії вважають, що Україна не зможе стати членом Європейського Союзу до 1 січня 2027 року, адже для цього спершу потрібен мир.
Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву єврокомісарки з питань розширення Євросоюзу Марти Кос.
Що потрібно для вступу України до ЄС?
Марта Кос пояснила, що Україна є ключовим партнером для ЄС у сферах інновацій, оборони та інших стратегічних напрямках, які можуть посилити глобальну конкурентоспроможність блоку.
Водночас, за її словами, очікування Києва щодо вступу до ЄС уже впродовж наступного року не справдяться.
Усі в цій кімнаті знають, що Україна не може стати членом ЄС 1 січня 2027 року,
– сказала єврокомісарка.
Кос підкреслила, що передусім потрібно досягти миру, а також провести необхідні реформи. Крім того, інвестори, за її словами, приходитимуть в Україну лише за умови, що зможуть отримувати прибуток і що їхні інвестиції будуть захищені.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово називав 2027 рік можливою датою вступу до Європейського Союзу, оскільки до цього часу країна буде готова технічно. Водночас у самому ЄС дотримуються іншої думки: країни заявили, що не підтримують модель вступу України за пришвидшеною процедурою.
На якому етапі зараз перебуває процес?
17 березня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Україна отримала умови для вступу до ЄС за останніми трьома кластерами. Йдеться про кластери: конкурентоспроможність, зелений порядок денний та ресурси.
Наступним етапом є виконання визначених вимог, закриття переговорних кластерів і підписання договору про вступ.
Водночас самі кластери Україна отримала у форматі Frontloading, який дає можливість Києву виконати всю технічну роботу на рівні експертних груп за всіма шістьма кластерами без офіційної згоди Будапешта.