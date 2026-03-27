Китай стягнув сотні дронів-винищувачів до Тайванської протоки: що це може означати

Китай розмістив на авіабазах біля Тайванської протоки понад 200 переобладнаних на дрони винищувачів J-6. У разі початку конфлікту їх можуть запустити у першій хвилі атаки задля виснаження систем ППО.

Таке масове скупчення літаків-дронів зафіксували щонайменше на 6 подібних об'єктах. Про це пише агентство Reuters із посиланням на звіт Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла.

Що і де розмітив Китай?

Аналіз супутникових кадрів свідчить про наявність літальних апаратів з характерним коротким фюзеляжем і стрілоподібними крилами. Такі ознаки відповідають конструкції J-6, які перебували на озброєнні ще з 1960-х років.

Довідково. J-6 були активно використовувався на озброєнні Військово-повітряних сил Китаю протягом 1960–1980-х років. У 2010 його зняли з озброєння, і наразі їх переобладнують на ударні дрони-камікадзе.

Після переобладнання вищезгаданих літаків у безпілотники, за даними американського аналітичного центру, їх зафіксували на кількох військових базах, зокрема на п'яти об'єктах у провінції Фуцзянь і ще одному у Гуандуні.

Старший дослідник інституту Мітчелла Джон Майкл Дам заявив, що Китай розгорнув у районі щонайменше дві сотні модернізованих літаків, які, за його словами, у разі операції проти Тайваню застосують у першу чергу.

Як зауважив колишній офіцер американської військово-морської розвідки, фактично вони виконуватимуть функції, подібні до крилатих ракет, ніж до класичних безпілотників із дистанційним або автономним керуванням.

Вони атакуватимуть Тайвань, цілі США або союзників у великій кількості, фактично перевантажуючи системи протиповітряної оборони,

– припустив Джон Майкл Дам.

Про що це може свідчити?

Китай утримує лідерство на ринку БпЛА й активно розвиває подібні технології, посилюючи потенціал для можливої атаки на Тайвань. На думку експертів, це лише частина ширшого арсеналу разом із авіацією та ракетами.

Агентство пише, що Китай вважає Тайвань своєю власністю і допускає застосування сили для захоплення острова. Остання ж заперечує подібні територіальні претензії, наголошуючи на праві на самовизначення.

За оновленими даними розвідки США, прямої підготовки Китаю до вторгнення у 2027 році немає, проте, згідно зі звітом Пентагону за 2025 рік, Пекін "очікує бути здатним вести війну за цей острів і перемогти" до того часу.

Високопосадовець у сфері безпеки Тайваню розповів журналістам, що для перехоплення вищезгаданих дронів-винищувачів країні довелося б використовувати дорогі ракети, що може бути економічно невигідно.

Зазначається, що Міністерство оборони Тайваню хоче якомога швидше закупити новітні системи протидії дронам. Управління у справах Тайваню, Пентагон і оборонне відомство Китаю від коментарів відмовилися.

Яким може бути напад?

Припускають, що у разі конфлікту Китай може здійснити масовану комбіновану атаку з використанням різних типів авіації, ракет та безпілотників, що, ймовірно, створить серйозні проблеми для систем ППО.

На думку аналітика Пітера Лейтона з університету Гріффіта, хоч ці дрони не є найсучаснішими, проте їхнє знищення потребуватиме значних ресурсів, а малі швидкісні перехоплювачі можуть виявитися неефективними.

Ті J-6 потребуватимуть повноцінної дорогої ракети,

– каже він.

Наразі Китай розробляє нові ударні безпілотники, які, за оцінками експертів, зможуть діяти з авіаносців, Пекін уже тестує їх в інформаційних операціях на тлі підготовки до можливого сценарію стосовно Тайваню.

Вказують, що винищувач J-6 із двома двигунами був створений на базі радянського МіГ-19 1950-х років, і понад 500 таких літаків могли бути переобладнані у безпілотники, які й отримали позначення J-6W.

Водночас, як зауважує Джон Майкл Дам, авіабази поблизу Тайванської протоки, де розміщені вищезгадані дрони, залишаються вразливими до можливих ударів у відповідь з боку Тайваню та його союзників.

