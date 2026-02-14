Це божевільна поведінка: Рютте у Мюнхені вказав на мізерні здобутки Росії та шалені втрати

В Німеччині 14 лютого триває другий день роботи Мюнхенської конференції. У цей день на заході виступив президент України Володимир Зеленський. Також генсек НАТО приділив Україні важливу частину своєї промови під час панельної дискусії.

Напередодні основних заходів Мюнхенської конференції також відбулась двостороння зустріч Володимира Зеленського та Марка Рютте. Детальніше про заяви генерального секретаря НАТО розповіла з Мюнхена ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.

До теми Перепало багатьом: виступ Зеленського у Мюнхені був різким та завершився гучними оваціями

Що мають зробити партнери, щоб допомогти Україні?

Марк Рютте згадав, що під час його візиту до Києва 3 лютого, він бачив результат того, коли п'ять російських ракет атакують одну електростанцію. Проте, за словами Зеленського, попри те, що в Україні немає жодної електростанції, яка б не була атакована Росією, країна продовжує виробляти електроенергію.

На стійкості українців також акцентував Рютте, наголосивши, що попри всі жахливі складнощі, з якими вони стикаються, він побачив в їхніх очах неймовірний опір і бажання закінчити цю війну на гідних умовах, а не на тих, що нав'язує Росія.

Генсек НАТО зазначив, що саме зараз має зробити Альянс, окремі країни, що є його членами, щоб підтримати Україну у її боротьбі.

Зверніть увагу! Раніше Марк Рютте на полях Мюнхенської конференції наголошував, що "Росія хоче здаватися могутнім ведмедем у війні проти України, але насправді вона є садовим равликом". Рютте також зауважив, що Україна надалі отримуватиме допомогу від партнерів.

Насамперед, на його думку, потрібно усвідомити, що росіяни не перемагають. Вони втратили 65 тисяч людей в грудні і в січні, і вони дуже небагато здобувають у Донецькій області. Росіяни захоплюють так мало землі, що це майже не грає ролі. Але вони втрачають своїх людей.

Якщо є диктатор в Москві, який хоче це зробити, то ми працюємо з кимось, хто хоче це робити, хто хоче стільки своїх людей вбити в цій війні. І ми повинні ставитися до цього серйозно, адже це – божевільна поведінка на будь-якому рівні,

– підкреслив Марк Рютте.

Він також зазначив, що мають зробити партнери України, а саме – впевнитися в тому, що українці, які захищають себе і які ніколи не здадуться, мають все те, що їм потрібно. Йдеться про ракети та інше озброєння, щоб бити по території Росії, збивати ракети, які летять на Україну.

Тому що це те, що, за словами генерального секретаря НАТО, відбувається не на фронті, це те, що б'є по містах, по цивільних людях, по інфраструктурі для того, щоб створити хаос, паніку.

Що відбувається на Мюнхенській конференції?