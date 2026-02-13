Укр Рус
Геополітика Європа Стартує Мюнхенська конференція з безпеки: головні заяви
13 лютого, 11:45
13

Стартує Мюнхенська конференція з безпеки: головні заяви

Поліна Буянова

У Мюнхені з 13 по 15 лютого відбувається конференція з безпеки, під час якої делегації обговорюватимуть європейську безпеку та роль США, а також війну в Україні. Участь у конференції підтвердили майже 50 глав держав і урядів.

Про те, що відбувається в Мюнхені, та які головні заяви високопосадовців, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Є домовленості про гарантії безпеки від США та ЄС: ексклюзивні деталі з кулуарів "Рамштайну" 

Що зараз відбувається на Мюнхенській конференції?

 

12:07, 13 лютого

Зеленський прибув до Мюнхена

Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Мюнхена для участі в конференції. Прездиент також анонсував нові кроки до спільної безпеки України і Європи.

У плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами, 
– написав глава держави.

11:55, 13 лютого

Марк Рютте прибув на конференцію

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також вже прибув на Мюнхенську безпекову конференцію.

Прибуття Рютте: дивіться відео

11:48, 13 лютого

У Мюнхені відбулося відкриття Українського дому

У відкритті Українського дому на полях конференції взяли участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга та його німецький колега Йоган Вадефуль.

За словами глави МЗС, ця подія демонструє, що Україна є пріоритетом на цьогорічній конференції. 

Ми живемо в нову еру. Аутсорсинг безпеки для Європи закінчився. Настав час будувати внутрішню силу. І це можливо лише з Україною як невід'ємною частиною нової європейської архітектури безпеки, 
– додав Сибіга.

Відомо, що гасло Українського дому цього року – "Під знищенням".

11:41, 13 лютого

Сибіга прибув на зустріч із представниками Китаю

Міністр закордонних справ України заявив, що Україна розраховує на співпрацю з Пекіном задля прискорення мирних зусиль і наближення справедливого миру.

Він нагадав, що цього року виповнюється 15 років від встановлення стратегічного партнерства між країнами та 35 років дипломатичних відносин.

Російська агресія триває. Ваша роль важлива, щоб зупинити цю війну. Ми розраховуємо на співпрацю, щоб прискорити мирні зусилля і наблизити справедливий, всеосяжний мир, 
– підсумував глава МЗС.

Андрій Сибіга в Мюнхені: дивіться відео

11:40, 13 лютого

Участь Зеленського офіційно підтвердили

Володимир Зеленський візьме участь у 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC) та очолить українську делегацію.

У заяві також зазначається, що від імені України Зеленський прийме премію Евальда фон Кляйста. 

11:36, 13 лютого

Які теми будуть в центрі уваги?

Вольфганг Ішингер заявив, що трансатлантичні відносини були основою конференції з моменту її заснування у 1963 році. За його словами, нині вони переживають "серйозну кризу довіри та надійності".

Тому особливо вітається, що американська сторона має такий великий інтерес до Мюнхена, 
– підсумував він.

11:32, 13 лютого

Мерц і Макрон виступлять на конференції

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступить близько 13:45, тоді як президент Франції Еммануель Макрон запланував свій виступ на 19:00.

За словами Politico, Париж і Берлін протягом усього тижня публічно конфліктували. Втім, чи будуть вони дотримуватися спільної позиції на Мюнхенській безпековій конференції (MSC), поки не надто зрозуміло.