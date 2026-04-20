Мадяр окреслив позицію щодо "Дружби" та звернувся до Зеленського

Переможець виборів в Угорщині Петер Мадяр окреслив свою позицію щодо України, ЄС і нафтопроводу "Дружба". Угорський політик сказав, що не погодиться на жоден тиск у цьому питанні.

Про це Петер Мадяр заявив на пресконференції 20 квітня, цитує угорське видання 444.hu.

Що сказав Мадяр про нафтопровід "Дружба" та як звернувся до Зеленського?

Майбутній прем'єр Угорщини прокоментував питання можливого відновлення транспортування нафти через "Дружбу" і звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Мадяр заявив, що це питання – не є грою. І якщо "Дружба" підходить для транспортування нафти, то Зеленський має запустити її, як обіцяв. Натомість у зверненні до російської сторони лідер "Тиси" попросив, щоб у "Дружбі" – була нафта.

Петер Мадяр також підкреслив, що не піддасться шантажу, і європейські лідери, на його думку, теж не підуть на це.

Окрім того, політик сказав, що якщо транспортування нафти знову розпочнеться, то для Будапешту не буде причин блокувати кредит на 90 мільярдів євро для України.

До речі, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, припустив в етері 24 Каналу, що новий уряд в Угорщині йтиме на зближення з українською владою. Однак, на думку експерта, і Києву доведеться докласти зусиль, аби вивести з тривалої кризи відносини з Будапештом.