Сіярто звинуватив Україну у зриві консультацій щодо "Дружби": у МЗС відповіли

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вкотре звинуватив Україну. За його словами, Київ відмовився зустрічатися з колегами з Угорщини та Словаччини.

Речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував 24 Каналу заяву Сіярто. Він наголосив, що тристоронні консультації з міністрами енергетики Словаччини та Угорщини не планувалися.

Як відповіли в МЗС України на звинувачення з боку Угорщини?

Там підкреслили, що Будапешт намагається нав'язати свою позицію.

Неможливо відмовитися від того, що не планувалося. І тим більше від того, що намагаються нав'язати в останню мить як "фактичну домовленість". Це вже стало типовим угорським почерком – самі щось нафантазували, самі нас звинуватили. Можу лише нагадати в цьому контексті, що в суботу в Нафтогазі відбувся детальний брифінг для дипкорпусу, де серед представників 31 країни був і посол Угорщини. Повну інформацію щодо стану "Дружби" було вкотре доведено до всіх партнерів, зокрема й угорців,

– висловився Тихий.

Деталі заяви Сіярто

На своїй сторінці у соцмережі Х міністр написав, що на 16 березня було заплановано тристоронню консультацію за участю міністрів енергетики Словаччини та України, але українська сторона нібито відмовилася брати участь.

Це сталося після того, як делегація нашого міністерства енергетики провела три з половиною дні в Києві, намагаючись налагодити діалог. Усі прохання про зустріч були відхилені, а інспекторам ЄС також не дозволяють виїхати на місце події. Отже, очевидно, що Україна не відновлює роботу нафтопроводу "Дружба" виключно з політичних міркувань, хоча технічно він готовий до експлуатації,

– сказав Сіярто.

Важливо! Володимир Зеленський і МЗС України заявили, що угорці, які приїздили в Україну, не мали офіційного статусу. Фактично це був приватний візит, адже офіційні зустрічі не планували.

