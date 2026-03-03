Орбан назвав слова Зеленського "цинічними та нахабними" і поскаржився на Україну ЄС
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан направив скаргу до Європейської комісії на слова Зеленського щодо транзиту нафти через трубопровід "Дружба".
- Орбан закликав ЄС примусити Україну виконувати зобов’язання і заявив, що Угорщина не підтримуватиме жодних рішень ЄС на користь України, поки Київ, на його думку, ігнорує міжнародні угоди.
Прем’єр-міністр Угорщини направив до Європейської комісії чергову скаргу на президента України. Він розкритикував його слова про ситуацію з транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба".
Орбан назвав реакцію Зеленського "цинічною і нахабною" та закликав Брюссель змусити Київ виконувати свої зобов’язання щодо транспортування нафти.
Дивіться також Орбан розлючений: з чим пов'язана нова антиукраїнська компанія прем’єра Угорщини
Яку заяву зробив Орбан?
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан направив нову скаргу до Брюсселя.
Він назвав "цинічними та нахабними" слова Зеленського, який дорікнув лідерам Угорщини й Словаччини за те, що вони суто прагматично комунікують з Україною стосовно проблеми з нафтопроводом "Дружба" після російських ударів, не бажаючи визнати, чого Україні коштує цей транзит та ремонт нафтопроводу.
У зв'язку з цим у відеоролику Орбан показав, як підписує чергового листа Єврокомісії. У посланні він поінформував президентку Європейської комісії про ситуацію та закликав примусити Україну виконувати угоди.
Він також додав, що Угорщина не підтримуватиме жодних рішень ЄС на користь України, поки Київ, на його думку, ігнорує міжнародні угоди.
Прем'єр Угорщини направив скаргу до Єврокомісії на Зеленського через "Дружбу". Дивіться відео Віктора Орбана
Відкритий лист Орбана до Зеленського: що про нього відомо?
Минулого тижня Віктор Орбан уже надсилав відкритий лист президенту України Володимиру Зеленському. У ньому він жорстко критикував політику Києва, пов’язану із тимчасовим зупиненням транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба".
Зокрема, Орбан звинуватив Зеленського у діях, що "суперечать інтересам Угорщини" та поставив під сумнів готовність України виконувати положення угод ЄС про енергетичну безпеку. Також угорський політик натякав, що може послабити свій опір рішенню Європи щодо України, якщо буде проведена офіційна оцінка стану нафтопроводу та підтверджено, що технічні проблеми дійсно перешкоджають транзиту.
Ця заява була оприлюднена на тлі триваючих суперечок між Будапештом і Києвом щодо того, чи були збої в роботі "Дружби" наслідком російських ударів або політичними діями України. Крім того, раніше Орбан уже блокував у ЄС фінансову підтримку Україні та санкційні пакети проти Москви, пов’язуючи їх із проблемою енергетичного транзиту.