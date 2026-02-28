У наших інтересах, – експерт пояснив, як удари по Ірану можуть зіграти на руку Україні

США разом з Ізраїлем 28 лютого розпочали військову операцію проти Ірану. Удари цих країн по іранській території відповідають національним інтересам України.

Про це в етері 24 Каналу наголосив політичний консультант та експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко, підкресливши, що Іран є ворогом України.

Дивіться також Через війну між США й Іраном Києву може не вистачити ППО, – Financial Times

Напад на Іран: як слід реагувати Україні?

Іран передав свої технології, креслення Росії для її Єлабуги, де росіяни налагодили виробництво дронів-камікадзе типу "Шахед". Ними російська армія тероризує українські міста. Тому у Києва, як зазначив політичний консультант, є власні рахунки з Тегераном.

"В національних інтересах України – повалення іранського режиму аятол. Така ескалація шкодить не тільки Росії, а й іншим нашим ворогам, які виглядають досі невидимими, які впливають на Ізраїль різними шляхами. Знищення режиму аятол тягне за собою і розв'язання питання щодо фінансування "Хезболли", ХАМАС, надання йому зброї", – пояснив Остапенко.

Експерт із зовнішньої політики зауважив на тому, що наразі ведеться багатофакторна гра. Він зазначив, що звісно можна сказати, що ізраїльсько-американський удар є неспровокованим, але нині в цьому світі все здебільшого вирішується мовою сили. Україна, як ніхто, знає про це, бо є жертвою агресії.

Росія запустила прецедент, тому тепер його може створювати будь-хто. Хотілося б побачити підтримку США та Ізраїлю з боку України, адже їхні дії відповідають нашим націнтересам. Хотілося б, аби український Deep Strike дрон (далекобійний) хоча б символічно підтримав удари по території Ірану,

– озвучив Остапенко.

До відома! Президент України відреагував на ситуацію в Ірані. Зеленський заявив, що іранський режим був спільником для Росії, забезпечував її дронами-камікадзе й технологіями для їх виробництва. Він наголосив, що Тегеран надавав країні-агресорці й інші види озброєння. Український лідер підкреслив, що нині справедливо дати шанс іранському суспільству позбутись терористичного режиму.

Як розгортатимуться події довкола Ірану?

Він прогнозує, що ситуація буде розгортатися доволі динамічно. Ізраїльські посадовці повідомили, що активні удари по Ірану можуть тривати протягом чотирьох днів. На думку Гліба Остапенка, це відносна заява, тому що завтра процес може змінитися, якщо відбудуться дипломатичні переговори й Іран піде на них. В такому разі атаки припиняться.

"Або може бути ескалація, яка триватиме не чотири дні, а три місяці, пів року чи три роки, або ж ця війна переросте в повномасштабну, яка роз'єднає світ: хтось підтримає Іран, хтось США, а хтось займе нейтральну позицію. Все надскладно. Близький Схід – надкомплексний регіон", – підсумував політичний консультант.

Ізраїль атакував Іран: чим це обернеться Росії?

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко прогнозує, що наслідками ударів по Ірану буде те, що найближчими тижнями знизиться ціна на нафту. Це означає, що російська економіка, яка й так на межі прірви, відчує ще більші проблеми.

Це наближатиме нашу перемогу, бо Росія без економіки нічого робити не зможе. Зменшиться тепер постачання "Шахедів". Щодо комплектуючих, то, на жаль, росіяни самостійно вже налагодили виробництво. Тому я б не сподівався на те, що через падіння режиму аятол, якщо це станеться, зменшиться кількість "Шахедів",

– озвучив Андрющенко.

Однак, за його переконанням, Росії однозначно буде складніше перейти на нові види "Шахедів", які почав вже виробляти Іран.

Операція США в Ірані: останні новини