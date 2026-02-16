Це буде потужний контрудар: стало відомо, як відповість НАТО, якщо Росія атакує країни Балтії
- Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що у разі атаки Росії на країни Балтії, НАТО завдасть глибоких ударів всередину Росії.
- Країни Балтії прискорюють інвестиції у військову сферу, виділяючи 5% ВВП на оборону, щоб підготуватися до можливої агресії з боку Росії.
Західна розвідка повідомляє, що у найближчі 5 років Росія може атакувати країни НАТО. Першими потенційними жертвами агресії є Литва, Естонія і Латвія.
В інтерв'ю The Telegraph міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна розповів, яку відсіч країни Балтії зможуть дати агресору.
Яку відповідь отримає Росія за напад на країни Балтії?
За словами Цахкни, НАТО завдасть ударів глибоко всередину Росії, якщо Москва наважиться вторгнутися до країн Балтії.
Естонія, Латвія та Литва відбиватимуть напад, і водночас здійснюватимуть потужну контратаку на територію Росії.
Ми перенесемо війну до Росії і завдамо глибоких ударів далеко всередину країни. Ми точно знаємо, що робити,
– запевнив Цахкна.
Очільник МЗС Естонії наголосив, що країни Балтії прискорюють інвестиції у військову сферу, розвивають свої спроможності і вкладають 5% ВВП на оборону.
Цахкна підкреслив: такі кроки є відповіддю на занепокоєння серед військових експертів, що Росія після війни в Україні може спробувати вторгнутися до однієї з країн Балтії та частково її окупувати, щоб перевірити рішучість НАТО.
Що відомо про можливий напад Росії на країни Балтії?
- У Кремлі переглянули строки підготовки до можливої відкритої агресії – замість 2030 року тепер називають 2027-й. Найбільша загроза окупації нависла над країнами Балтії. Про це кажуть в українській розвідці. Росія мислить себе як імперію, а імперії потребують розширення впливу та територій. Насамперед ідеться про Естонію, Латвію та Литву. Польщу ж, за наявними розвідданими, розглядають як ціль для ударів, але без планів захоплення.
- ЗСУ на навчаннях Hedgehog в Естонії зуміли "розгромити" наступальні групи НАТО, які не були готові до масового ураження безпілотниками. Українські військові виявили слабкі сторони НАТО, зокрема переміщення техніки великими групами та відсутність належного маскування.
- Естонська розвідка повідомляє, що Росія збільшила виробництво артилерійських боєприпасів більше ніж у 17 разів та готується до можливих нових конфліктів, попри триваючу агресію проти України.