Поки Трамп говорить про Гренландію, Москва активізувалася в Арктиці, – WSJ

Поки президент США Дональд Трамп публічно акцентує на стратегічному значенні Гренландії, Росія активізує свої інтереси в іншій частині Арктики. Москва придивляється до важливого острова, що має стратегічне значення для НАТО.

Йдеться про території, контроль над якими може вплинути на баланс сил у Північному Льодовитому океані. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Що відомо про наміри Москви щодо острова в Арктиці?

Арктичний регіон стає дедалі важливішим через кліматичні зміни, відкриття нових морських шляхів та доступ до природних ресурсів. Танення льодів відкриває можливості для судноплавства, а також спрощує доступ до родовищ нафти, газу та рідкісних мінералів.

Саме тому геополітична конкуренція між Заходом і Росією тут лише посилюється. Кремль уже багато років нарощує військову присутність у регіоні, модернізує арктичні бази та розвиває інфраструктуру.

За даними WSJ, у центрі уваги опинився один зі стратегічних островів, що має важливе значення для оборони НАТО. Контроль над такими територіями дозволяє впливати на авіаційні маршрути, морські перевезення та військову логістику в регіоні.

Йдеться не лише про військовий аспект. Арктичні острови є ключовими точками для моніторингу, розміщення радарів і контролю повітряного простору. У разі посилення напруження вони можуть стати плацдармом для розгортання додаткових сил.

Гренландія, яка належить Данії, уже тривалий час перебуває в центрі американської уваги через своє стратегічне розташування. Дональд Трамп раніше неодноразово підкреслював її значення для національної безпеки США.

Однак, як зазначає WSJ, поки Вашингтон зосереджений на цьому напрямку, Москва намагається розширити свій вплив в інших частинах Арктики, використовуючи дипломатичні, економічні та військові інструменти.

Чим це загрожує НАТО?