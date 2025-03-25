Екскерівник розвідки відповів, чого не вистачає Путіну для нападу на європейські країни

Агресія Росії проти України не стала першою за часів Владіміра Путіна при владі, і може стати не останньою. Кілька тривожних ознак можуть сигналізувати про плани Кремля відкрити новий фронт.

Чи вистачить в Росії сили на це 24 Каналу пояснив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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Видання Bild опублікувало інформацію, нібито вже цієї осені Росія може вдертися до Литви. Про плани атакувати інші країни НАТО згадав, зокрема і президент України Володимир Зеленський.

Що поки зупиняє Путіна

Росія опрацьовує різні сценарії щодо ведення війни проти України, зокрема удари по країнах-партнерах України, які входили раніше до складу СРСР, зауважив Маломуж.

Але це все далекі плани. Сьогодні під час активних бойових дій на нашій території, коли ми не лише стримуємо ворога, а й знищуємо його, ресурсів для наступу на країни Балтії Росія зараз не має,

– переконаний екскерівник розвідки.

Додатковим фактором зупинки Росії став початок нарощення сили і переозброєння країн Європи.

"Потенційно треба готуватися. Правильно, що Bild пише про потенційні загрози, але до їхньої реалізації, як було проти України, дуже далеко. В Україні Путін прорахувався, тому сьогодні буде просто дути на воду, адже розпочати війну із Заходом для нього – це великі втрати і прискорення його краху", – вважає Маломуж.

Плани Кремля

Зауважимо, що Володимир Зеленський підкреслював, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну сталося після масштабних навчань в Білорусі. А у 2025 році на території Білорусі знову почалися масштабні навчання, які можуть вказувати на загрозу європейським країнам.

Перед вторгнення в Україну низка світових розвідок уже вказувала не тільки на лютий як початок вторгнення, а й можливі напрямки. Якби тоді світові лідери консолідувалися заради попередження війни, поставили конкретний ультиматум Путіну, Кремль навряд наважився б на напад, переконаний генерал армії.

Зараз будь-які навчання можна розглядати як сценарій агресивний, тому і Зеленський говорить, що варто готуватися, до цього готується і Європа,

– підкреслив генерал.

Однак зараз, коли на фронтах України Кремль залучив 800 тисяч солдатів, знайти ще 300 — 400 тисяч для імовірного нападу на іншу країну — практично неможливо.

В планах Путіна зараз — нагнітати ситуацію, створювати загрози, переконувати Алєксандра Лукашенка пристати на його пропозиції. Втім, Лукашенко чудово розуміє, що його армія не готова до реальних бойових дій, його армія буде слабкою ланкою в можливій агресії Путіна.