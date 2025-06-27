Росія може розпочати літній наступ проти України за допомоги КНДР, – розвідка Південної Кореї

Росія може готувати масштабний наступ проти України вже цього літа за підтримки військових з Північної Кореї. Пхеньян збирається відправити до Росії додатково до 6 тисяч військових у липні чи серпні.

Північна Корея може стати значним фактором у планах Кремля щодо посилення атак проти України. Окрім військових, Пхеньян погодився надати Росії саперів і будівельників для робіт у прикордонних регіонах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

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NIS: Росія планує літній наступ за участі КНДР

Член парламенту Південної Кореї Лі Сон Квен повідомив журналістам, що Росія може готувати новий масштабний наступ на Україну вже у липні чи серпні. Про це йшлося під час закритого брифінгу Національної розвідувальної служби (NIS). Північна Корея почала активний набір військовослужбовців для відправки на допомогу Росії. Зокрема, Пхеньян планує надіслати близько 6 тисяч додаткових солдатів.

Минулого тижня лідер КНДР Кім Чен Ин приймав у Пхеньяні російського посадовця Сергія Шойгу. За даними південнокорейської розвідки, на зустрічі обговорили відправку близько 1000 саперів і ще 5000 військових будівельників. Їх мають залучити до відновлювальних робіт у Курській області, яку Росія частково контролює після минулорічних боїв. Це може свідчити, що Північна Корея не лише постачатиме зброю, а й братиме участь у відновленні російської інфраструктури у прикордонних регіонах.

За даними NIS, ще минулої осені Північна Корея відправила в Росію близько 10 – 12 тисяч військовослужбовців. На початку 2025 року додатково прибули ще 3000 – 4000 солдатів.

Таке масштабне залучення особового складу свідчить про зростаючу військову співпрацю між двома авторитарними режимами. Однак офіційно Росія продовжує заперечувати наявність північнокорейських військових на своїй території.

Нагадаємо, за словами міністра обоорони Рустема Умєрова Північна Корея вже залучила до війни проти України близько 11 тисяч військовослужбовців з елітного контингенту. Йдеться про бійців, спеціально відібраних за фізичними, психологічними та іншими критеріями. Також він заявив, що Росія втратила декілька хвиль елітного резерву КНДР, що свідчить про її обмежені можливості формування нових сил. Кім Чен Ин розглядав можливість передачі додаткового контингенту, але це може загрожувати безпеці його режиму.