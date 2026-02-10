Die Welt прогнозує наступ росіян на півдні України: як це коментують у Києві

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку російських військ до можливого наступу на півдні України. Водночас у Києві заявляють, що наміри ворога відомі вже тривалий час, а Сили оборони уже вживають заходів, аби їх зірвати.

Про це пише журналіст Welt Крістоф Ваннер та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Дивіться також Путін не хоче зупиняти війну, – командир 225 ОШП Олег Ширяєв пояснив мотиви диктатора

Чи наступатимуть росіяни навесні?

У репортажі повідомляється про ймовірну активізацію російських сил на кількох напрямках. Серед них – райони Покровська, Гуляйполя та території на захід від Запоріжжя.

Журналіст зауважив, що його інформація ґрунтується на основі відкритих джерел, супутникових знімків та повідомлень військових експертів та блогерів. Також у матеріалі наголошується, що частину даних неможливо перевірити незалежно.

Водночас керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що західні ЗМІ не є першоджерелом інформації щодо планів Росії, мовляв, про підготовку росіян до посилення тиску на фронті українська сторона знала ще у грудні – січні.

Західна преса дещо відстає. Плани ворога відомі, зрозумілі, СОУ роблять все, аби зривати їх максимально,

– додав він.

Яка нині ситуація на фронті?