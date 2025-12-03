НАТО розглядає превентивні удари по Росії: чи наважиться використати методи авторитарних країн

У НАТО не виключають можливість завдання превентивного удару по Росії через кібератаки, диверсії, порушення повітряного простору європейських країн. Проте наразі невідомо, наскільки серйозним може бути цей удар.

Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом зауважив, які саме дії проти Москви може вчинити Альянс. Він уточнив, чи мають європейські країни потенціал для таких ударів по Росії.

Дивіться також Росія може вдарити по НАТО вже завтра, – генерал Альянсу про загрозу через мілітаризацію Кремля

Чому НАТО зробив заяву про превентивний удар по Росії?

Фесенко наголосив, що заява з боку НАТО не передбачає, що сьогодні чи завтра Альянс здійснить прямий удар по Росії. Цього не буде.

Йдеться про попередження, якщо цю заяву "перекласти" з мови дипломатії. Альянс натякає росіянам, ви, мовляв, хуліганите у нашому тилу та ведете проти нас гібридну війну. Але якщо не припините, ми будемо проти вас робити те саме,

– пояснив політолог.

НАТО, за його словами, передає меседж росіянам, що він знає їхні слабкі місця та може їм теж нашкодити. Тому або вони припинять масштабну гібридну диверсійну війну – запуски дронів, підриви або пошкодження певних об'єктів інфраструктури тощо, або Альянс теж почне гібридну війну проти Росії, і він знає, куди і як бити.

"Це не буде війна у прямому сенсі. Проте будуть здійснюватись конкретні дії проти Росії. Тому це попередження. Водночас не думаю, що росіяни поставляться до нього серйозно", – наголосив він.

Чи готова Європа дати відповідь на гібридні атаки?

Вони знають, що у Європі точаться дискусії щодо того, чи можуть демократичні країни, які базуються на верховенстві права, користуватися тими ж самими методами, що і Росія. Тому чекати, що з такою позицією Європа, НАТО почнуть гібридну війну проти росіян, на думку політолога, не варто.

Зверніть увагу! Голова військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що через гібридну війну, яку веде Росія проти країн НАТО, зокрема, підривів інфраструктури у Балтійському морі чи масштабні кібератаки, Альянс може розглянути як форму оборони превентивний удар по Росії. Проте залишається відкритим питання "правової бази" щодо того, хто це буде робити.

Методів гібридної війни за часів "холодної війни" дотримувались США проти Радянського Союзу. Вони мали відповідний пропагандистський інструментарій – "Голос Америки", "Радіо свобода", USAID. Проте на сьогодні США його позбулися. Також його не мають європейці. Максимум, що вони роблять, – фінансують російськомовні служби BBC, Deutsche Welle.

Водночас європейцям складніше здійснювати операції на кшталт "Павутини", які реалізує Україна. Тому, якщо вони не готові до таких дій та для них неприйнятний принцип на війні, як на війні, то принаймні нехай не заважають Україні їх робити,

– наголосив Володимир Фесенко.

Якщо ви хочете відповідати гібридною війною проти гібридної війни Росії, тоді нам треба дати дозвіл, хоча б неофіційний, на різні дії проти Росії. Так щоб це не перешкоджало здоров'ю, життю, інтересам громадян Європейського Союзу і країн НАТО. Такий варіант, за словами політолога, був би прийнятним, і всіх би влаштував.

Як Захід реагує на загрози з боку Росії?