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Геополітика Америка Не знаємо, чи відбудеться наступного тижня, – Рубіо щодо розмов про зустріч Трампа і Путіна
7 серпня, 00:06
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Не знаємо, чи відбудеться наступного тижня, – Рубіо щодо розмов про зустріч Трампа і Путіна

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Держсекретар США заявив, що зустріч між Трампом і Путіним може відбутися, але наразі не запланована.
  • Марко Рубіо зазначив, що зустріч залежить від прогресу у переговорах між сторонами.

Держсекретар США виступив з низкою заяв стосовно потенційної зустрічі Трампа та Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що сказав Рубіо про зустріч Трампа і Путіна?

Напередодні державний секретар сказав, що адміністрація Трампа може виступити із заявами, коли проаналізує результати зустрічі Віткоффа з Путіним.

За словами Рубіо, США краще розуміють умови, за яких Росія може припинити війну.

6 серпня він охарактеризував як хороший день, "але попереду ще багато роботи".

До зустрічі Трампа з Путіним має відбутися ще багато чого, 
– пояснив чиновник.

Він додав: Трамп може поговорити з Путіним протягом найближчих кількох днів, та наразі дзвінок не заплановано.

"Ми не знаємо, чи відбудеться зустріч між Трампом і Путіним наступного тижня. Це залежить від того, якого прогресу зможуть досягти сторони", – висловився Марко Рубіо.