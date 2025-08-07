Не знаємо, чи відбудеться наступного тижня, – Рубіо щодо розмов про зустріч Трампа і Путіна
- Держсекретар США заявив, що зустріч між Трампом і Путіним може відбутися, але наразі не запланована.
- Марко Рубіо зазначив, що зустріч залежить від прогресу у переговорах між сторонами.
Держсекретар США виступив з низкою заяв стосовно потенційної зустрічі Трампа та Путіна.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
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Що сказав Рубіо про зустріч Трампа і Путіна?
Напередодні державний секретар сказав, що адміністрація Трампа може виступити із заявами, коли проаналізує результати зустрічі Віткоффа з Путіним.
За словами Рубіо, США краще розуміють умови, за яких Росія може припинити війну.
6 серпня він охарактеризував як хороший день, "але попереду ще багато роботи".
До зустрічі Трампа з Путіним має відбутися ще багато чого,
– пояснив чиновник.
Він додав: Трамп може поговорити з Путіним протягом найближчих кількох днів, та наразі дзвінок не заплановано.
"Ми не знаємо, чи відбудеться зустріч між Трампом і Путіним наступного тижня. Це залежить від того, якого прогресу зможуть досягти сторони", – висловився Марко Рубіо.