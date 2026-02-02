Усього за 70 метрів від боєприпасів: на військовій базі в Польщі впав невідомий дрон
- Підозрілий дрон впав поблизу військового центру в Польщі.
- Військова жандармерія розпочала розслідування.
Минулої середи, 28 січня, поблизу військового центру радіоелектронної розвідки в польській Пшасниші стався загадковий інцидент. Там невідомий безпілотник впав всього за 70 метрів від сховища боєприпасів.
Подробиці випадку розповідає Radio Zet. Випадок прокоментували й у військовій жандармерії.
Що відомо про військовий об'єкт, де впав БпЛА?
Цей підрозділ належить до спеціалізованих формувань розвідки та радіоелектронної боротьби. Він відповідає за збір інформації, перехоплення сигналів і постійний моніторинг радіоефіру на північному сході країни, зокрема в районі Сувальського коридору, який вважається одним із найвразливіших напрямків у разі потенційного конфлікту з Росією.
За даними джерел, чергова служба помітила БпЛА, що кружляв над базою, але не змогла йому завадити. Після падіння солдати перенесли апарат у будівлю. Це, ймовірно, стало помилкою, адже пристрій міг продовжувати передавати дані.
Військова жандармерія вже розпочала офіційне розслідування інцидент. За попередніми даними, ймовірно, це був розвідувальний дрон, який міг намагатися зчитувати сигнали або характеристики антенного поля центру.
Наразі обставини падіння та приналежність дрона встановлюються.
Де ще фіксували невідомі дрони останнім часом?
15 грудня 2025 року турецькі винищувачі F-16 збили невідомий безпілотник, який наближався до повітряного простору країни з боку Чорного моря.
У листопаді, у Нідерландах зафіксували невідомі дрони над військовою авіабазою Волкель (де розміщено американську ядерну зброю). По них відкрили вогонь із землі, але збити апарати не вдалося, адже вони зникли. Наступного дня аналогічні БПЛА помітили поблизу аеропорту Ейндговен, що змусило тимчасово зупинити цивільний авіарух.
Останнім часом над повітряним простором країн НАТО регулярно фіксують неідентифіковані дрони. Багато експертів припускають російське походження, однак офіційних підтверджень досі немає. Відставний полковникДжон Світ вважає, що ФСБ спеціально створює складні ланцюжки посередників, аби унеможливити пряме відстеження причетності Москви.
У відповідь на ці загрози Європа активно розробляє так звану стіну дронів. Йдеться про комплексну систему захисту від російських безпілотників. Проєкт передбачає спільне виробництво антидронових технологій, сенсорів і засобів перехоплення, причому значну роль у ньому відведено досвіду та розробкам України.