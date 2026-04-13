Ніхто не може казати українцям, на яких умовах їм треба завершувати війну, – Мадяр

Переможець парламентських виборів в Угорщині, лідер партії "Тиса" Петер Мадяр зробив заяву щодо війни в України. За словами політика, ніхто не може казати українцям, на яких умовах треба завершувати конфлікт.

Про це Петер Мадяр заявив під час пресконференції.

Що сказав Мадяр про війну в Україні?

Петер Мадяр зазначив, що в інтересах Угорщини мати хороші відносини з усіма сусідами.

Тому майбутній угорський прем'єр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Наприклад, це може відбутися на полях Європейської ради.

Також Мадяр висловився про закінчення війни в Україні.

Ніхто не може казати українцям, на яких умовах їх треба завершувати війну,

– сказав Мадяр.

Політик також наголосив, що Угорщина оточена угорцями. Він визнав, що в Україні живе багато угорців та розташовані історичні міста з угорцями, тому у першочергових інтересах – урегулювати спірні питання.

За словами Мадяра, він також хотів би врегулювати питання про мовний закон, який стосується інтересів угорської меншини в Україні.

"Це не таке вже велике прохання – щоб угорці, які там живуть, могли користуватися своєю рідною мовою", – заявив лідер партії "Тиса".

Яка позиція Мадяра щодо вступу України в ЄС?