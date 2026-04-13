Ніхто не може казати українцям, на яких умовах їм треба завершувати війну, – Мадяр
Переможець парламентських виборів в Угорщині, лідер партії "Тиса" Петер Мадяр зробив заяву щодо війни в України. За словами політика, ніхто не може казати українцям, на яких умовах треба завершувати конфлікт.
Про це Петер Мадяр заявив під час пресконференції.
Дивіться також Для Угорщини це "Майдан": економіст сказав, чи можуть в країні відбутися швидкі радикальні зміни
Що сказав Мадяр про війну в Україні?
Петер Мадяр зазначив, що в інтересах Угорщини мати хороші відносини з усіма сусідами.
Тому майбутній угорський прем'єр готовий зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Наприклад, це може відбутися на полях Європейської ради.
Також Мадяр висловився про закінчення війни в Україні.
Ніхто не може казати українцям, на яких умовах їх треба завершувати війну,
– сказав Мадяр.
Політик також наголосив, що Угорщина оточена угорцями. Він визнав, що в Україні живе багато угорців та розташовані історичні міста з угорцями, тому у першочергових інтересах – урегулювати спірні питання.
За словами Мадяра, він також хотів би врегулювати питання про мовний закон, який стосується інтересів угорської меншини в Україні.
"Це не таке вже велике прохання – щоб угорці, які там живуть, могли користуватися своєю рідною мовою", – заявив лідер партії "Тиса".
Яка позиція Мадяра щодо вступу України в ЄС?
Петер Мадяр зазначив, що Україна повинна пройти повноцінний переговорний процес перед вступом до Європейського Союзу. Водночас політик заявив, що Угорщина не підтримує прискорений вступ України до ЄС.
Мадяр додав, що якщо етап усіх необхідних процедур буде успішно завершено, в Угорщині планують провести референдум. На ньому громадяни визначатимуться щодо членства України в ЄС.
Водночас політик заявив, що ситуація з кредитом у 90 мільярдів євро виглядає для нього не до кінця зрозумілою. За словами Мадяра, оскільки домовленість уже була досягнута на рівні ЄС ще взимку, він не бачить причин повторно повертатися до її перегляду.