Німецькі військові передчасно покинули Гренландію без пояснень, – Bild

У неділю, 18 січня, група з 15 німецьких військовослужбовців на чолі з контрадміралом Стефаном Паулі несподівано залишила Гренландію та вилетіла зі столиці острова Нуук.

Чому поїхали німецькі військові?

Журналісти зафіксували посадку німецьких офіцерів та солдатів на рейс авіакомпанії Icelandair. Зазначається, що місія Бундесверу завершилася раніше запланованого терміну, при цьому публічних заяв та офіційних роз'яснень з боку Берліна не було.

Наказ про повернення надійшов з Німеччини сьогодні вранці (18 січня, – 24 Канал). Усі раніше заплановані зустрічі та заходи було терміново скасовано,

Напередодні голова групи Стефан Паулі також повідомив, що військові чекають на рішення Берліна про можливі подальші кроки.

Причини раптового від'їзду поки що не названо. За однією з версій, рішення може бути пов'язане із загостренням напруги навколо Гренландії та новими погрозами з боку президента США Дональда Трампа, проте офіційного підтвердження цього немає.

Європа відправляє війська у Гренландію: коротко