Норвегія закликає громадян готуватися до конфіскації майна у разі початку війни

У Норвегії кажуть, що важливість підготовки до війни в останні роки різко зросла. 19 січня тисячі норвежців мали отримати листи від військових, в яких зазначається, що у разі війни їхні будинки, автомобілі, човни і техніка можуть бути конфісковані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на euronews.

Дивіться також Україна отримає допомогу від Норвегії: скільки коштів виділяє Осло

Про що влада попередила норвежців?

Реквізиція має на меті забезпечити, щоб у воєнний час збройні сили мали доступ до ресурсів, необхідних для оборони країни.

У заяві зазначається, що у мирний час ці листи не мають практичного значення, окрім як інформування людей про те, що військові можуть конфіскувати їхнє майно у разі збройного конфлікту.

Важливість підготовки до кризи та війни в останні роки різко зросла. Норвегія перебуває в найсерйознішій ситуації з погляду політики безпеки з часів Другої світової війни,

– наголосив глава військової логістичної організації Андерс Єрнберг.

Він також додав, що суспільство має бути готовим до криз у сфері політики безпеки та, в найгіршому випадку, до війни. За словами Єрнберга, наразі влада здійснює масштабне нарощування військової та цивільної готовності.

Як Норвегія готується до можливої війни?