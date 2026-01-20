Укр Рус
Норвегія закликає громадян готуватися до конфіскації майна у разі початку війни
20 січня, 10:02
Норвегія закликає громадян готуватися до конфіскації майна у разі початку війни

Надія Батюк
Основні тези
  • У Норвегії громадян інформують про можливість конфіскації їхнього майна у разі війни для забезпечення ресурсами збройних сил.
  • Норвегія перебуває в найсерйознішій ситуації з безпеки з часів Другої світової війни, і влада нарощує військову та цивільну готовність.

У Норвегії кажуть, що важливість підготовки до війни в останні роки різко зросла. 19 січня тисячі норвежців мали отримати листи від військових, в яких зазначається, що у разі війни їхні будинки, автомобілі, човни і техніка можуть бути конфісковані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на euronews. 

Дивіться також Україна отримає допомогу від Норвегії: скільки коштів виділяє Осло 

Про що влада попередила норвежців?

Реквізиція має на меті забезпечити, щоб у воєнний час збройні сили мали доступ до ресурсів, необхідних для оборони країни. 

У заяві зазначається, що у мирний час ці листи не мають практичного значення, окрім як інформування людей про те, що військові можуть конфіскувати їхнє майно у разі збройного конфлікту. 

Важливість підготовки до кризи та війни в останні роки різко зросла. Норвегія перебуває в найсерйознішій ситуації з погляду політики безпеки з часів Другої світової війни,
 – наголосив глава військової логістичної організації Андерс Єрнберг.

Він також додав, що суспільство має бути готовим до криз у сфері політики безпеки та, в найгіршому випадку, до війни. За словами Єрнберга, наразі влада здійснює масштабне нарощування військової та цивільної готовності.

Як Норвегія готується до можливої війни?

  • Раніше повідомлялося, що Британія та Норвегія розгортають флот автономних суден і систем штучного інтелекту для захисту підводної інфраструктури від підозрілої активності російських і китайських кораблів.

  • Програма "Атлантичний бастіон" включатиме спільне патрулювання 13 військовими кораблями, розробку зброї та інтеграцію передових систем, а також будівництво кораблів для безпілотників.

  • Окрім цього, Україна та Норвегія запланували спільне виробництво дронів із запуском пілотної лінії у 2026 році. Наша держава поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. Своєю чергою, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить українських воїнів сучасними дронами.