Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на euronews.

Смотрите также Украина получит помощь от Норвегии: сколько средств выделяет Осло

О чем власть предупредила норвежцев?

Реквизиция имеет целью обеспечить, чтобы в военное время вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимых для обороны страны.

В заявлении отмечается, что в мирное время эти письма не имеют практического значения, кроме как информирование людей о том, что военные могут конфисковать их имущество в случае вооруженного конфликта.

Важность подготовки к кризису и войне в последние годы резко возросла. Норвегия находится в самой серьезной ситуации с точки зрения политики безопасности со времен Второй мировой войны,

– отметил глава военной логистической организации Андерс Йернберг.

Он также добавил, что общество должно быть готовым к кризисам в сфере политики безопасности и, в худшем случае, к войне. По словам Ернберга, сейчас власть осуществляет масштабное наращивание военной и гражданской готовности.

Как Норвегия готовится к возможной войне?