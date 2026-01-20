Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на euronews.
О чем власть предупредила норвежцев?
Реквизиция имеет целью обеспечить, чтобы в военное время вооруженные силы имели доступ к ресурсам, необходимых для обороны страны.
В заявлении отмечается, что в мирное время эти письма не имеют практического значения, кроме как информирование людей о том, что военные могут конфисковать их имущество в случае вооруженного конфликта.
Важность подготовки к кризису и войне в последние годы резко возросла. Норвегия находится в самой серьезной ситуации с точки зрения политики безопасности со времен Второй мировой войны,
– отметил глава военной логистической организации Андерс Йернберг.
Он также добавил, что общество должно быть готовым к кризисам в сфере политики безопасности и, в худшем случае, к войне. По словам Ернберга, сейчас власть осуществляет масштабное наращивание военной и гражданской готовности.
Как Норвегия готовится к возможной войне?
Ранее сообщалось, что Великобритания и Норвегия разворачивают флот автономных судов и систем искусственного интеллекта для защиты подводной инфраструктуры от подозрительной активности российских и китайских кораблей.
Программа "Атлантический бастион" будет включать совместное патрулирование 13 военными кораблями, разработку оружия и интеграцию передовых систем, а также строительство кораблей для беспилотников.
Кроме этого, Украина и Норвегия запланировали совместное производство дронов с запуском пилотной линии в 2026 году. Наше государство поделится с Норвегией своим опытом и инновациями. В свою очередь, мы получим сильную производственную площадку, которая обеспечит украинских воинов современными дронами.