Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на euronews.
Про що влада попередила норвежців?
Реквізиція має на меті забезпечити, щоб у воєнний час збройні сили мали доступ до ресурсів, необхідних для оборони країни.
У заяві зазначається, що у мирний час ці листи не мають практичного значення, окрім як інформування людей про те, що військові можуть конфіскувати їхнє майно у разі збройного конфлікту.
Важливість підготовки до кризи та війни в останні роки різко зросла. Норвегія перебуває в найсерйознішій ситуації з погляду політики безпеки з часів Другої світової війни,
– наголосив глава військової логістичної організації Андерс Єрнберг.
Він також додав, що суспільство має бути готовим до криз у сфері політики безпеки та, в найгіршому випадку, до війни. За словами Єрнберга, наразі влада здійснює масштабне нарощування військової та цивільної готовності.
Як Норвегія готується до можливої війни?
Раніше повідомлялося, що Британія та Норвегія розгортають флот автономних суден і систем штучного інтелекту для захисту підводної інфраструктури від підозрілої активності російських і китайських кораблів.
Програма "Атлантичний бастіон" включатиме спільне патрулювання 13 військовими кораблями, розробку зброї та інтеграцію передових систем, а також будівництво кораблів для безпілотників.
Окрім цього, Україна та Норвегія запланували спільне виробництво дронів із запуском пілотної лінії у 2026 році. Наша держава поділиться з Норвегією своїм досвідом та інноваціями. Своєю чергою, ми отримаємо сильний виробничий майданчик, який забезпечить українських воїнів сучасними дронами.