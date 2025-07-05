Трамп погрожує новими тарифами: гра лідера США має мету
- Дональд Трамп погрожує новими тарифами, але не запроваджує їх, бо це завдасть шкоди економіці США.
- Американський лідер збільшує видатки на оборону у 2026 році до понад трильйона доларів, що є безпрецедентним в історії США.
- Валерій Клочок вважає, що Трамп хоче підкреслити силу США на міжнародній арені.
Американський президент Дональд Трамп постійно погрожує новими тарифами. Однак рішення щоразу відкладаються. Тому що насправді він не запровадить 100 – 200% мита щодо товарів Китаю чи інших держав.
Усі залякування Трампа – це просто гра, він не застосовує нових тарифів, бо це загрожуватиме економіці США. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
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"Трамп лише погрожує, а на практиці не застосовує, бо це "покладе" американську економіку. Тому усі ці бравади про те, що він застосує якісь шалені мита до європейських товарів – це залякування. Трамп звик грати за правилами бізнесового рекету", – сказав він.
Сьогодні Трамп проводить таку політику до різних країн. Лідер США збільшує видатки на оборону у 2026 році – понад трильйон доларів. Це безпрецедентна цифра в історії Штатів.
Він розуміє, що США мають бути сильними. Він може диктувати комусь умови. Сьогодні він спілкується на рівних лише з двома політиками у світі – Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним,
– додав аналітик.
Нагадаємо, Дональд Трамп погрожує партнерам новими тарифами з серпня. Президент США заявив, що його адміністрація розпочне надсилати листи торговим партнерам із повідомленням про односторонні тарифні ставки. Їх країни повинні будуть почати сплачувати з 1 серпня.