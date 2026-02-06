Загроза для "тіньового флоту": від чого залежатимуть нові санкції США проти Росії

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що подальші американські санкції проти Росії залежать від перебігу переговорів, спрямованих на завершення війни в Україні.

Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Чи запровадять США нові санкції?

Скотт Бессент, який брав участь у переговорах із російськими посадовцями разом зі спецпредставником президента Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у Маямі, зазначив, що розглядає можливість запровадження нових санкцій проти так званого "тіньового флоту" Росії.

На цей крок Трамп не наважувався з моменту повернення на посаду в січні 2025 року.

Я візьму це до уваги. Побачимо, як розвиватимуться мирні переговори,

– сказав він.

Він також заявив, що санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл" допомогли залучити Росію до переговорного процесу.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року американський Мінфін запровадив санкції проти російської нафтової сфери, зокрема обмеження проти "Роснефті" та "Лукойла". Тоді Бессент заявив, що США будуть продовжувати такі обмеження за необхідності.

До санкційних списків також внесли російські дочірні компанії "Роснєфті" та "Лукойлу". Загалом ідеться про 31 підприємство, серед яких Куйбишевський і Туапсинський нафтопереробні заводи та інші.

Як пройшли мирні переговори?