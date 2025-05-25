Президент США Дональд Трамп оголосив нові цілі американських збройних сил, заявивши, що армія більше не буде "нести демократію під дулом пістолета".

Відповідну заяву він зробив під час виступу перед випускниками Військової академії у Вест-Пойнті що у Нью-Йорку у суботу, 24 травня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Яці цілі озвучив Трамп

Американський президент у виснаженні армії США звинуватив демократів.

Вони задіяли збройні сили у всіляких соціальних проєктах і політичних справах, залишаючи наші кордони беззахисними і виснажуючи наші арсенали для ведення війн з іншими країнами. Але за адміністрації Трампа ці дні закінчилися,

– заявив він.

За його словами тепер армію позбавлять відволікаючих чинників, зосереджуючись на "основній місії", яка передбачає "розгром і вбивство" противників США та захист "великого американського прапора". Наголосив на потребі домінування над ворогом.

"Завдання ЗС США полягає не в тому, щоб влаштовувати драг-шоу, трансформувати іноземні культури або поширювати демократію у світі під дулом пістолета. Завдання військових – домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу", – додав він.

До слова, згідно з останніми опитуваннями, більшість американців, як прихильників демократів, так і республіканців, виступають за продовження військової підтримки України адміністрацією Дональда Трампа.