Віткоффа та Кушнера не буде: які зміни відбудуться на новому раунді переговорів

Уже 1 лютого має відбутись другий раунд перемовин в Абу-Дабі. Утім на них будуть відсутні американські представники Віткофф і Кушнер.

Професора американських студій Інституту Клінтона Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що про це в Конгресі США заявив Рубіо.

Яким буде другий раунд перемовин?

Лукас зазначив, що Держсекретар США був на слуханнях у Конгресі та говорив про багато речей, як-от про Венесуелу та Гренландію. Коли справа дійшла до Росії й України, то Рубіо сказав, що Віткофф і Кушнер не будуть в Абу-Дабі в неділю. Пізніше він сказав, що будуть деякі американські чиновники, але не пояснив, хто саме.

Американці можуть намагатись організувати прямі перемовини між Україною та Росією. Вони відправляють посередників нижчого рівня. Як сказав Рубіо та підтвердив Кремль, формат перемовин ще не визначений. Тобто, є невизначеність, чи ці перемовини відбудуться в неділю,

– зауважив професор американських студій Інституту Клінтона.

Він продовжив, що досягнуте "енергетичне перемир'я" дає трохи часу Кремлю, бо знімає з нього тиск американців. Україні теж потрібен час, бо громадяни нарешті зможуть поспати вночі та, можливо, вийти з енергетичної кризи. Американцям потрібен час, щоб зрозуміти, що відбувається.

Що не так із перемовинами?

За словами професора американських студій Інституту Клінтона, в Європі зараз відбувається найбільша війна після 1945 року. Утім США на перемовинах по її врегулюванню представляють забудовник і зять президента. Тут немає дипломатів. Це не рецепт для того, як покінчити з цим вторгненням. Особливо, коли Кремль знає, як маніпулювати забудовником нерухомості та зятем президента.

"Я не знаю, що відбувається у Вашингтоні. Українські чиновники не сядуть за стіл із росіянами, якщо більше нікого не буде. Віткоффа та Кушнера не буде. Рубіо не сказав, що він буде там. Невідомо, хто саме з американців буде. Раніше американці не дуже готувались до таких перемовин. Коли Віткофф поїхав до Кремля зустрітись із Путіним, то не мав із собою перекладача", – наголосив Лукас.

Він додав, що після першого раунду перемовин Віткофф заявив, що все йде чудово. Вони чудово пообідали разом, вони чудово провели час. Український чиновник сказав, що Віткофф цінує, коли люди поводяться ввічливо, й він вважає це значним прогресом у перемовинах. Утім на першому раунді великого просування вперед у перемовинах не було.

