У США хочуть зобов'язати Держдеп та Пентагон звітувати про напади Росії на релігію в Україні

США хочуть зобов'язати Держдеп та Пентагон звітувати про дії Росії в Україні. Відповідний законопроєкт ініціювали деякі сенатори США.

Вони хочуть отримувати обов'язкові звіти щодо переслідування, придушення та порушення релігійних свобод. Про це йдеться у заяві конгресмена-республіканця Джо Вілсона на сайті голови Гельсінської комісії.

Що про ініціативу конгресменів?

Ініціативу внесли представники Республіканської та Демократичної партій. Так вони хочуть протидіяти атакам Росії на свободу віросповідання в Україні.

Вілсон заявив, що Росія переслідує та вбиває вірян як політичну ціль на всіх територіях, які захоплює. Путін намагається обмежити свободу богослужіння та знищує релігії, непідпорядковані державній церкві.

Росія переслідує та вбиває віруючих у рамках своєї політики, де б вона не вторгалася. Військовий злочинець Путін прагне перешкодити вільному віросповіданню всіх віруючих і придушує будь-яку релігію, яка не підпорядковується її державній церкві та корумпованому колишньому агенту КДБ патріарху Кирилу, або іншим чином не піддається репресивному державному контролю,

– сказав член Конгресу.

За словами конгресмена, особливо під жорстокими утисками перебувають релігійні громади на тимчасово окупованих територіях України.

Важливо. Росія знищила уже сотні релігійних об'єктів в Україні. Найбільше церков належали саме московському патріархату.

Окрім постійних звітів, законопроєкт також доручає президентові США вводити санкції проти іноземців, яких викрили у подібних діях.

"Вбивчий режим Путіна неодноразово бомбардував місця богослужіння, вбивав духовенство та переслідував українські громади, не пов'язані з союзною Путіну російською православною церквою", – також насамкінець зауважили конгресмени.

Як Росія використовує релігію під час війни?