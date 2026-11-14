Демократи закликали Маска зберегти документи SpaceX про обмеження Starlink в Україні, – WSJ

У четвер, 12 листопада, Україна вдруге зіштовхнулась з обмеженням швидкості роботи Starlink Starshield. Сенатори від Демократичної партії бажають провести розслідування дій Ілона Маска.

Конгресмени вимагають, щоб гендиректор Space X зберіг документацію. Про це пише The Wall Street Journal.

Що кажуть демократи?

Сенатори-демократи надіслали Маску листа, в якому попросили зберегти всі записи, пов'язані з обмеженнями SpaceX на використання Україною своїх супутникових сервісів Starlink та Starshield. У січні, коли обидві палати Конгресу перейдуть під їхній контроль, політики хочуть провести розслідування щодо дій Дональда Трампа та його адміністрації.

У листі зазначають, що у четвер, 12 листопада Київ знову зіштовхнувся з обмеженнями роботи Starshield. Уповільнення роботи Starlink також фіксували 13 – 24 жовтня, що обмежувало українським військовим проведення операцій, зокрема захист від російських безпілотників.

Раніше The Wall Street Journal писали, що саме Маск наказав обмежити роботу Starlink. У SpaceX не визнають сповільнення роботи систем для Києва.

Жовтневі та листопадові обмеження тепер породжують тривожну ймовірність того, що ці вразливості зберігаються навіть у системах, на які покладається уряд США,

– написали сенатори Джин Шахін та Кріс Кунс.

Речник SpaceX не відповів на запит про коментар.

Деяка військова техніка України, зокрема БпЛА та перехоплювачі, потребують для ефективної роботи з'єднання Starlink. Обмеження швидкості значно обмежують їхню здатність завдавати ударів по російських цілях та захищатися від атак.

У листі Шахін і Кунс підкреслили, що обмеження SpaceX для України порушує питання щодо контролю компанії мільярдера над каналами зв'язку національної безпеки. Політики закликали Маска відповісти, чи хтось поза SpaceX санкціонував обмеження. У листі також є вимоги надати частину документів SpaceX з 1 вересня. Йдеться про всі повідомлення, пов'язані зі Starlink та Starshield в Україні, а також листування між Маском, керівництвом SpaceX і Білим домом і Пентагоном.

Що відомо про нові обмеження?

Нагадаємо, що українські військові вже стикалися з перебоями у роботі спеціальної військової системи, які тривали 13 – 24 жовтня. Тоді Білий дім та SpaceX перекидали відповідальність за обмеження одне на одного.

У четвер, 12 листопада, Володимир Зеленський розповів, що після доповідей командування вдалось встановити, що зв'язок втрачається не через технічні несправності, а внаслідок штучних лімітів швидкості. Він підкреслив, що це допомагає агресору вбивати більше українців.

Водночас джерела 24 Каналу в Міністерстві оборони повідомляли, що обмеження діють вздовж усього фронту та на ТОТ. Станом на 13 листопада швидкість руху не перевищувала 161 кілометр на годину.