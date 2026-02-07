Поліція провела обшуки в експосла Британії в США Мендельсона, який фігурує у файлах Епштейна

Британські правоохоронці у п'ятницю, 6 лютого, здійснили обшуки за адресами, пов'язаними з колишнім послом Великої Британії у США Пітером Мендельсоном. Слідчі дії відбулися в межах розслідування можливих порушень, що стосуються його контактів із Джеффрі Епштейном.

Обшуки проводили на кількох об'єктах, які належать Мендельсону. Про це пише The Guardian.

Дивіться також "Гарні дівчата" та сигарети після "розмов": у файлах Епштейна більш ніж 140 згадок Лаврова

Що відомо про обшуки?

Як повідомили правоохоронці, обшуки відбулися в районі Камден на півночі Лондона та в графстві Вілтшир. Слідство перевіряє інформацію про те, що Мендельсон міг передавати конфіденційні дані засудженому фінансисту Джеффрі Епштейну.

Самого Мендельсона офіційно не називають, проте після звільнення з посади він проживав саме у будинку у Вілтширі. У поліції зазначили, що 72-річного підозрюваного не затримали. Розслідування триває.

Як це вплинуло на настрої у британських політичних колах?

За інформацією ЗМІ, Скандал уже спричинив політичний резонанс. Прем'єр-міністр Кір Стармер стикається з тиском усередині Лейбористської партії. Деякі депутати вимагають звільнення його керівника апарату Моргана Максвіні, якого вважають причетним до призначення Мендельсона.

Крім того, через оприлюднені "файли Епштейна" з посади пішов Бен Вегг-Проссер – співзасновник лобістської компанії Global Counsel, створеної разом із Мендельсоном. Його відставка пов'язана з листуванням, яке вказує на участь Епштейна у створенні компанії.

Що відомо про справу Епштейна?