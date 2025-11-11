"Росія заплатить ціну": в МЗС Румунії відреагували на ворожий обстріл України

Очільниця МЗС Румунії Оана Цою засудила російський обстріл території України. Внаслідок атаки на румунській території упали уламки безпілотника.

Про це пише 24 Канал з посиланням на її заяву в соцмережі Х (раніше твітер).

Що кажуть в Румунії про російську атаку?

Цою розповіла, що внаслідок бомбардування Росією інфраструктури українських торгових портів в населеному пункті на території Румунії упали уламки дрона.

Ці дії є частиною серії подібних інцидентів і є характерною рисою загарбницької війни, яку веде Росія. Це також відображається в систематичних провокаціях Росії проти ЄС і НАТО,

– написала вона.

Глава МЗС додала, що "ми не вагатимемося підвищити ціну, яку Росія платить за такі необдумані та незаконні дії".

"Румунія, ЄС та США прийняли санкції, які вже мали значний вплив. Ми готуємо нові санкції та конкретні заходи, які накладуть істотні витрати на агресора", – сказала міністерка.

Атака по Україні: основне