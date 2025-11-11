Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее заявление в соцсети Х (ранее твитер).

Что говорят в Румынии о российской атаке?

Цою рассказала, что в результате бомбардировки Россией инфраструктуры украинских торговых портов в населенном пункте на территории Румынии упали обломки дрона.

Эти действия являются частью серии подобных инцидентов и являются характерной чертой захватнической войны, которую ведет Россия. Это также отражается в систематических провокациях России против ЕС и НАТО,

– написала она.

Глава МИД добавила, что "мы не будем колебаться повысить цену, которую Россия платит за такие необдуманные и незаконные действия".

"Румыния, ЕС и США приняли санкции, которые уже имели значительное влияние. Мы готовим новые санкции и конкретные меры, которые наложат существенные расходы на агрессора", – сказала министр.

Атака по Украине: основное