Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее заявление в соцсети Х (ранее твитер).
Что говорят в Румынии о российской атаке?
Цою рассказала, что в результате бомбардировки Россией инфраструктуры украинских торговых портов в населенном пункте на территории Румынии упали обломки дрона.
Эти действия являются частью серии подобных инцидентов и являются характерной чертой захватнической войны, которую ведет Россия. Это также отражается в систематических провокациях России против ЕС и НАТО,
– написала она.
Глава МИД добавила, что "мы не будем колебаться повысить цену, которую Россия платит за такие необдуманные и незаконные действия".
"Румыния, ЕС и США приняли санкции, которые уже имели значительное влияние. Мы готовим новые санкции и конкретные меры, которые наложат существенные расходы на агрессора", – сказала министр.
Атака по Украине: основное
В ночь на 11 ноября россияне атаковали Украину 119 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 59 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
В частности, российская армия ночью 11 ноября атаковала критическую и гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области.
Во время атаки на Одесскую область российский дрон залетел в Румынию.