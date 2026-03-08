ОАЕ оголосили "стан оборони": як Дубай живе в умовах обстрілів

У Об'єднаних Арабських Еміратах оголосили "стан оборони". Країна засудила неспровоковану аргесію з боку Ірану.

Про це повідомляє ABC News.

Дивіться також Іран знову гатить по Дубаю: під ударом був аеропорт, БпЛА влетів у хмарочос, є пожежі

Як ОАЕ реагує на агресію Ірану?

Об’єднані Арабські Емірати оприлюднили заяву, в якій засудили "жорстку та неспровоковану агресію Ірану".

У повідомленні Міністерства закордонних справ ОАЕ йдеться, що країна перебуває у "стані оборони" після запуску понад 1400 ракет і дронів, які були спрямовані в її бік.

У заяві підкреслюється, що такі удари є грубим порушенням міжнародного права та Статуту ООН, а також посяганням на суверенітет і територіальну цілісність держави.

ОАЕ наголошує, що не прагне бути втягнутим у конфлікти чи ескалацію. Однак ОАЕ підтверджують своє повне право взяти усі необхідні заходи для захисту її суверенітету, національної безпеки, і територіальної цілісності, і для забезпечення безпеки своїх громадян і жителів, відповідно до міжнародного права і Статуту ООН,

– йдеться у заяві.

Як Дубай живе у стані фактичної війни?

Життя у Дубаї виглядає доволі незвично спокійним. Мешканці регулярно чують сирени повітряної тривоги, які попереджають про можливі атаки, а інколи — вибухи перехоплених ракет або безпілотників. Проте загалом місто продовжує жити у звичному ритмі.

Навіть після інциденту в суботу ввечері, коли пакистанський водій загинув через падіння уламків перехопленої зброї, люди продовжували пересуватися містом, відвідувати магазини та торговельні центри. У нічному місті також лунала музика з клубів.

Той факт, що більшість ракет і дронів було успішно перехоплено системами протиповітряної оборони, дещо заспокоїв населення, що, ймовірно, і було метою влади.

Втім, певне занепокоєння викликають можливі перебої з постачанням продовольства. Країни регіону імпортують від 80 до 90% продуктів харчування, і понад 70% цих поставок проходять через Ормузьку протоку до головних портів Кувейту, Бахрейну, Катару та Дубая.

Іран вже атакував головний порт Дубая. Влада говорить про організацію альтернативних маршрутів доставки продовольства, зокрема, до інших портів або сушею. Втім, багато аналітиків попереджають, що ціни на продукти у Дубаї зростуть, якщо війна продовжуватиметься.

