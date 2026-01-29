В ЄС не підтримують ідею Зеленського щодо об'єднаної армії Європи

Кая Каллас заявила, що "не може уявити" створення спільної європейської армії. Вона вважає, що ініціатива Володимира Зеленського може ускладнити процес командування.

Про це висока представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас сказала журналістам на засіданні Ради ЄС.

Що в ЄС думають про об'єднані збройні сили?

Свою позицію Каллас пояснила тим, що у всіх європейських країн є власні армії. До того ж армії 23 держав – частина структур НАТО.

Тому я не можу собі уявити, що країни створять окрему європейську армію. Тож мають бути армії, що вже існують. Треба дивитися, як це працює на практиці,

– заявила глава європейської дипломатії.

Також Каллас наголосила, що військова справа потребує чіткої ієрархії командування, щоб у разі загрози "було зрозуміло, хто і кому віддає накази". Водночас формування нових військових структур може заплутати процес управлінні, особливо у "тяжкі часи".

Якщо ми створимо паралельні структури, це лише розмиє картину. А у важкі часи накази можуть просто загубитися,

– додала вона.

Об'єднана армія Європи: що відомо?