"Виживати все складніше": Санду підтримує об'єднання Молдови з Румунією

Президент Молдови заявила, що її країні дедалі складніше "виживати самостійно". Тож Мая Санду проголосує за об'єднання із Румунією, якщо таке питання постане на референдумі.

Про це вона сказала під час розмови в британському подкасті The Rest is Politics, передає 24 Канал.

Дивіться також Є дещо для України: політолог пояснив, чому важливо повернути Придністров'я під контроль Молдови

Чому Молдові важко "виживати" самостійно?

В інтерв'ю президентка заявила, що "такій маленькій країні, як Молдова" стає дедалі важче існувати та протистояти Росії. Зокрема через кремлівську дезінформацію та спроби впливу на демократичні вибори. За її словами, країна з населенням близько 2,4 мільйона людей стала мішенню для гібридної війни Росії.

Подивіться, що сьогодні відбувається навколо Молдови. Подивіться, що відбувається у світі. Такій маленькій країні, як Молдова, стає все складніше виживати як демократії, як суверенній країні й, звичайно, чинити опір Росії,

– сказала вона.

Тож Мая Санду зазначила, що проголосує за об'єднання з Румунією, якщо це питання буде винесено на референдум. Втім більшість населення не підтримує таку ініціативу очільниці держави. Громадяни віддають перевагу вступу Молдови до ЄС, що, як каже Санду, є "більш реалістичною метою".

Нагадаємо, з 1918 до 1940 року Молдова була частиною Румунії, коли її захопив СРСР. Та вже після румунської революції у 1989 році та проголошення незалежності Молдови у 1991 році ідея об'єднання з Румунією набула популярності.

Втім питання об'єднання у країнах сприймають досить по-різному. Одні бачать в об'єднанні можливість, а інші – загрозу.

Росія планує розколоти Молдову: що про це відомо?