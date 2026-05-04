У Кремлі посилили безпеку Путіна на тлі вбивства одного з генералів – CNN

Європейські розвідувальні звіти повідомляють, що у Кремлі зростає атмосфера напруженості та тривоги. Під час однієї з нарад вібдувалась сварка між керівниками спецслужб.

Інформацією з доповіді європейського розвідувального агентства, поділились CNN.

Що відомо про настрої в Кремлі?

У звіті йдеться про те, що Путін різко підвищив рівень особистої безпеки, після хвилі вбивств російських військових керівників. Були введені такі заходи:

Кремль встановив системи спостереження в будинках родичів співробітників.

Кухарям, охоронцям і фотографам, які працюють з президентом, заборонили їздити в громадському транспорт.

Відвідувачів президента перевірятимуть двічі.

Ті, хто працює поруч з Путіним, не можуть користуватися смартфонами.

Президент Росії зменшив кількість місць, які відвідує.

Також Путін став більше побоюватись можливих заколотів. Сергій Шойгу, колишній міністр оборони, який зараз обіймає посаду секретаря Ради Безпеки, вважається одним з найнебезпечніших кандидатів, тому що зберігає значний вплив у військовому командуванні. Путін пережив попередню спробу державного перевороту в червні 2023 року, коли очільник найманців Євген Пригожин очолив невдалий марш на Москву.

Кремль і сам Володимир Путін були стурбовані потенційними витоками конфіденційної інформації, а також ризиком змови або спроби державного перевороту, спрямованої на російського президента,

– сказано у звіті.

Деякі заходи по підвищенню безпеки запроваджені в останні місяці після вбивства генерала Сарварова в грудні. Європейська розвідка вважає, що зростання занепокоєності серед російської еліти пов'язане з проблемами всередині країни та за кордоном, що накопичуються, зокрема економічну кризу, зростаючі ознаки інакомислення та невдачі на полі бою в Україні.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом теж зазначав про напружену ситуацію для Москви. Він заявляє, що у 2026 році Росія може не витримати темп війни. На його думку, це може, якщо не завершити війну – то принаймні призупинити. Він зазначає, що інтенсивність ударів по Україні вже знизилася, ситуація на фронті також напружена. Рейтерович сподівається, що проблема стане критичною і Росія буде змушена закінчити війну. Після цього вона, на думку експерта, спробує домогтися зняття санкцій і повернутися до глобальної економіки.

Що відомо про сварку між російськими високопосадовцями?

CNN, посилаючись на європейську розвідку, припускає, що всередині російської еліти могли відбутися суперечки з приводу безпеки, після яких і відбулися посилення безпекових заходів.

Після вбивства, імовірно, українськими агентами, генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова в Москві 22 грудня 2025 року, Путін зібрав на нараду ключових співробітників служби безпеки. На ній начальник генерального штабу Валерій Герасимов розкритикував главу ФСБ Олександра Бортнікова за те, що він не зміг захистити високопоставлених офіцерів.

Підкреслюючи страх і деморалізацію, які це викликало серед персоналу, Валерій Герасимов рішуче розкритикував своїх колег у спецслужбах за відсутність передбачення,

– повідомляється у звіті

Наприкінці цієї напруженої зустрічі президент Росії запропонував альтернативний формат. Він доручив учасникам представити конкретні рішення цього питання протягом тижня. Також Путін розширив повноваження Федеральної служби охорон, яка на той час захищала у військовому командуванні, лише Валерія Герасімова, ще на 10 високопоставлених військових.Посилення заходів безпеки самого Путіна також відбулося після цього рішення про збільшення можливостей ФСО.

СNN зазначають, що спецслужби західних країн рідко випускають подібні звіти про конфіденційні обговорення, отримані від своїх джерел, щоб не викрити їх. У виданні вважають, що публікація цього звіту є демонстрацією сподівань Заходу на внутрішні розбірки всередині Кремля й падіння режиму.

Які останні новини про наміри Путіна?

Путін намагається захистити Москву перед парадом, стягуючи системи ППО та звертаючись до Трампа з проханням про перемир'я на 9 травня. Експерти вважають, що удар України по параду в Москві не є доцільним, оскільки це може призвести до негативних наслідків, включаючи звинувачення в тероризмі та можливу ескалацію конфлікту.

Ці міркування з'явилися після нещодавніх слів президента України. Зеленський заявив, що українські дрони можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня.

Президент України сказав, коли у Путіна станеться переломний момент. На його думку, незабаром Путін має вирішити чи продовжувати війну із новими силами, чи віддати перевагу дипломатії.