Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що Путін програє не лише стратегічно, а й психологічно – він боїться України і її можливостей.

Чому 9 травня стало проблемою для Кремля?

Системний провал на фронті може спровокувати загострення внутрішніх процесів – і в оточенні Путіна, і в регіонах, і в Москві. Тому він будь-яким способом намагається тримати фронт і демонструвати Трампу та Сі Цзіньпіну, що наступає. Але Покровськ, Куп’янськ, Краматорськ, Суми – понад рік недосяжні. Це системний провал. Ось чому він нервується перед 9 травня – ми вже дістаємо,

– сказав Маломуж.

Україна накопичила величезну кількість далекобійних ракет і дронів, тому одномоментний запуск під час параду міг би накрити Москву. Путін це розуміє – і тому тисне через Трампа, публічно демонструючи, що нічого не боїться. Але звертання до Трампа саме по собі свідчить про протилежне.

Експерт вважає, що Путін прагнув показати тріумф на 9 травня, але не може. Наразі Зеленський лише "розглядає питання" перемир’я, а російський президент змушений просити.

"Ядерний шантаж не спрацює. Трамп, попри всю лояльність, чітко дав зрозуміти по всіх каналах – від СЗР до ФСБ – що застосування ядерної зброї неприпустиме. Те саме – Великобританія, Франція, Китай та Індія. Якщо Путін наважиться, відповідні удари по території Росії не змусять себе чекати", – наголосив експерт.

Зверніть увагу! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що перемир’я, яке ініціював Путін викликане не бажанням миру, а неможливістю російської ППО захистити свою територію від українських БпЛА. Українська сторона має всі можливості, щоб не дати Путіну спокійно провести парад.

Що ще відомо про підготовку до 9 травня?

Путін прагне домогтися припинення вогню до 9 травня і просуває цю ідею через американську сторону. Водночас він уникає прямих контактів із Києвом, і без ініціативи Трампа переговори між Україною та Росією, ймовірно, взагалі б не відбулися.

В Україні цю ініціативу розкритикували, зауваживши, що під виглядом мирних заяв Кремль може намагатися реалізувати власні інтереси.