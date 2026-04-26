Валізи зібрані: Мадяр заявив, що угорські олігархи готуються до втечі

Лідер угорської опозиційної партії Петер Мадяр заявив про нібито масовий вивід коштів олігархами, пов’язаними з оточенням прем'єра Віктора Орбана. За його словами, частина бізнесменів уже готується або залишила країну.

З країни виводять мільйони євро. Про це лідер опозиції Петер Мадяр написав на своїй фейсбук-сторінці.

Що відомо про ситуацію з олігархами в Угорщині, які планують втекти?

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що бізнесмени з оточення чинного прем'єра Віктора Орбана нібито переказують значні суми коштів до іноземних країн і готуються до виїзду з Угорщини. Серед можливих напрямків він назвав Об'єднані Арабські Емірати, Уругвай, США та інші держави.

За словами Мадяра, частина пов'язаних з владою олігархів уже залишила країну, а деякі родини готуються до виїзду найближчим часом. Він також заявив про нібито підготовку втечі родини одного з наближених до Орбана бізнесменів.

Політик закликав податкові та правоохоронні органи заморозити активи та запобігти виїзду осіб, яких він називає причетними до корупційних схем. Також він звернувся до силових структур із вимогою вжити заходів до формування нового уряду.

Раніше, Петер Мадяр закликав "маріонеток" Віктора Орбана добровільно піти у відставку до 31 травня 2026 року. Серед посадовців, відставку яких вимагає новий уряд, є президент Угорщини, голова Курії та інші особи.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Рейтерович у коментарі для 24 Каналу звернув увагу, що Віктор Орбан не заперечував свою поразку на парламентських виборах в Угорщині, оскільки, ймовірно, діє за власною стратегією. За його словами, через значну різницю в голосах політик утримався від конфліктних кроків, маючи при цьому певні розрахунки на перспективу.

Що планує Орбан після поразки на парламентських виборах?

На парламентських виборах в Угорщині 12 квітня 2026 року партія "Фідес" на чолі з Віктором Орбаном зазнала історичної поразки. Перемогу здобула опозиційна сила "Тиса", яку очолює Петер Мадяр, отримавши конституційну більшість у парламенті. За підсумками підрахунку майже всіх голосів, "Тиса" забезпечила собі 141 мандат, тоді як "Фідес" змогла отримати лише 52 місця.

25 квітня Віктор Орбан оголосив про відмову від свого парламентського мандата, проте хоче залишитися лідером партії "Фідес". Орбан зазначив, що рішення про його подальше керівництво партією ухвалить партійний з'їзд у червні.

Проте, в Угорщині вважають, що рішення поки що чинного прем'єра щодо політичного майбутнього було прийняте не просто так. Журналіст Саболч Пані припустив, що Віктор Орбан може планувати переїзд до США через політичні ризики в Угорщині. Відомо, що Орбан має тісні політичні контакти з президентом США Дональдом Трампом, який раніше публічно підтримував його на виборах.