Ізраїль розширює буферну зону на кордоні з Ліваном

У неділю, 29 березня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив, що доручив військовим розширити буферну зону безпеки на півдні Лівану.

Відповідну заяву він зробив у відеозверненні, записаному під час візиту до Північного командування, повідомляє Reuters. Я щойно дав вказівку щодо подальшого розширення існуючої буферної зони безпеки. Ми рішуче налаштовані докорінно змінити ситуацію на півночі,

– наголосив Нетаньягу. Ці дії, за його словами, покликані посилити оборону Ізраїлю вздовж північного кордону на тлі постійної напруженості в регіоні. На кордоні регулярно виникають інциденти, зокрема обстріли та інші провокації. Такий крок повинен убезпечити населення північних районів Ізраїлю. Ізраїльські війська увійшли до Лівану Війська Ізраїлю увійшли до прикордонних районів Лівану для наземної операції проти "Хезболли". Перед цим Ізраїль завдав ударів артилерією та авіацією.

Ці дії мають на меті зміцнити передову оборонну лінію та знищити терористичну інфраструктуру і самих бойовиків у цьому районі.