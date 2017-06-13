Путін у найбільш вразливому становищі за 3 роки війни: інтерв'ю з полковником Британії

У Росії зростає невдоволення навколо Кремля, і цей процес лише посилюватиметься. На це вплинули ліквідації російських командирів на території країни-агресорки та операція СБУ зі знищення стратегічної авіації ворога. Стіни навколо диктатора Владіміра Путіна стискаються й він не може дозволити собі ще такі помилки і катастрофи. Адже у Кремлі є люди, які з радістю замінять диктатора.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон в інтерв'ю 24 Каналу також відзначив, що зростає невдоволення і в російських силових структурах. Більше про ситуацію в Росії, спецоперації України та чи здатні окупанти захопити 4 області до кінця 2025 року – читайте далі у матеріалі.

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Спецоперації СБУ в Росії можуть стати переломним моментом у війні

За даними Служби безпеки України, по Керченському мосту завдали удару підводним вибуховим пристроєм. Як ви реагуєте на цю чергову атаку України на Керченський міст?

Насамперед ми, спостерігачі за межами України, або чекали, або були здивовані тим, що Керченський міст не атакували раніше. Звичайно, нещодавно вже завдали удару, й це мало ефект. Проте СБУ останнім часом діє особливо активно, проводячи напрочуд зухвалі операції.

Ця атака, хоча деталі й масштаби пошкоджень Керченського мосту поки невідомі, знову демонструє, що Україна та її спецслужби здатні завдавати ударів по російських військових об'єктах та інфраструктурі практично на свій розсуд. Це може стати ключовим поворотним моментом у цьому конфлікті, особливо останніми днями. Росія тепер усвідомлює, що її стратегічні об'єкти, зокрема і ті, що розташовані за багато тисяч кілометрів від України, більше не у безпеці.

Символізм удару по Керченському мосту матиме сильний резонанс у всій Росії. І це ще один епізод, який Путіну доведеться пояснювати, адже, без сумніву, багато росіян збираються до Криму на літні канікули просто тому, що поїхати більше нікуди. А з атакою на Керченський міст навіть це для них тепер може опинитися під загрозою.

Повне інтерв'ю з полковником армії Великої Британії у відставці: дивіться відео

На мою думку, це дуже розумний крок з боку української спецслужби. Разом з усіма іншими атаками, які вони провели останнім часом, це має стратегічно вплинути на хід цієї війни.

Україна завдала удару по 41 російському бомбардувальнику на аеродромах стратегічної авіації Росії. Як ви оцінюєте цю операцію, де були залучені вантажівки, безпілотники та російські стратегічні аеродроми?

Я вважаю, що це видатна операція, яка набула резонансу по всьому світу. Це одна з неймовірно зухвалих і одночасно геніальних атак, які ми бачили за останні десятиліття. За своєю складністю її можна порівняти, наприклад, з операціями ізраїльської розвідки, коли вони знищували терористів "Хезболли", підриваючи їхні пейджери. Ця атака, безперечно, була ретельно спланована.

Відомо, що підготовка до неї велася понад рік. Здатність проникнути так глибоко в Росію, адже один із цих аеродромів розташований за багато тисяч кілометрів від кордону з Україною, і при цьому здійснити точну атаку, підвести вантажівки з FPV-дронами дуже близько до цілі, буквально за кілька кілометрів – це по-справжньому вражає.

Одним із наслідків стало те, що тепер у Росії оглядають практично кожну велику вантажівку, а їх близько 5 мільйонів. І це, безумовно, має серйозний вплив. Але ключовий момент – це здатність завдати удару по одному з найважливіших стратегічних військових ресурсів Росії – далекобійних бомбардувальниках. Тим, що запускають крилаті та гіперзвукові ракети по цивільних цілях на території України.

Є інформація, що щонайменше 30% цього авіаційного потенціалу було або знищено, або виведено з ладу на дуже тривалий термін. Загальна сума збитків оцінюється приблизно в 7 мільярдів доларів. Це справді щось екстраординарне.

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Інший вкрай важливий та цікавий аспект – це реакція російської пропагандистської машини, яка фактично рве саму себе на частини. Тому що навіть російська дезінформаційна мережа не може піднести цю ситуацію населенню інакше, як повну катастрофу.

Очевидно, що в організації цих атак Україні допомагають і самі росіяни. Якщо вірити чуткам, які ходять у Москві та інших містах, дедалі більше людей невдоволені. Пересічні громадяни, ті, хто живе у важких умовах і ледве може дозволити собі їжу, не можуть не помічати те, що відбувається, і не можуть це просто так проігнорувати. На мою думку, ця операція Служби безпеки України є поворотною.

Крім того, є дані, що цими вихідними зазнали атак кілька залізничних мостів та ділянок залізничної мережі у західній частині Росії. Я не впевнений, що українські військові чи спецслужби офіційно взяли на себе відповідальність за це, але й тут бачимо серйозний ефект.

І знову стає очевидним для російських громадян – справи йдуть далеко не так, як розповідають по телевізору. Саме тому я вважаю ці події вкрай важливими. І якщо підтверджується інформація про атаку на Керченський міст, то стає ясно, що Росія зараз явно перебуває в обороні. Тому, безумовно, українська спецслужба заслуговує на найвищу похвалу.



Момент влучання дрона у російський літак / Скриншот з відео СБУ

На ваш погляд, як Владімір Путін сприймає ці атаки на стратегічну авіацію Росії? Чи вважаєте ви, що це серйозне приниження для Путіна?

Думаю, Путін почувається абсолютно приниженим. Навіть якщо Росія і зможе відновити ці літаки, на це піде дуже багато часу. Адже деякі з них зняли з виробництва. Путін та його радники буквально вихваляли це озброєння, робили на нього ставку, і при цьому перебазували далеко від кордону з Україною, вважаючи, що воно у повній безпеці. Тепер стало зрозуміло, що у Росії більше немає нічого недосяжного.

Крім того, наслідки для російської армії мають системний характер і дуже серйозні. Тому так, я певен, Путін принижений.

Перша реакція, на мою думку, з'явилася за переговорним столом у Стамбулі, де російська делегація висунула абсолютно абсурдний "мирний план". На мою думку, це наочно показало, наскільки відчайдушним стало становище Кремля.

Путіну вже просто нема куди відступати. А якщо ми ще додамо до цього стрімке падіння цін на нафту – нижче 50 доларів за барель, то стає зрозуміло, що у Путіна зараз усе йде геть погано. Сподіватимемося, що це продовжиться.

А як ви оцінюєте основні наслідки української атаки на стратегічну авіацію Росії у контексті її ядерного стримування?

Це ще одне вкрай важливе питання. Саме ці літаки є носіями тактичних ядерних ракет Росії. Тими, якими Путін та його оточення останнім часом регулярно погрожували як Україні, так і Великій Британії. Тепер, після знищення значної частини цих літаків, Путіну стає набагато важче застосувати свій тактичний ядерний потенціал. Тобто, можна говорити про виведення з ладу ще одного головного елемента його арсеналу загроз, яким він раніше активно лякав Захід.

Донедавна це діяло, адже багато європейських країн справді боялися, щойно Путін згадував ядерну зброю. Але тепер, на мою думку, стає очевидним, більша частина його потенціалу для запуску подібних ударів вже знищена.

Це видно по всій Європі. Дедалі більше країн починають переозброюватися, витрачають значні кошти на оборону і нарешті дають зрозуміти Путіну, що Європа серйозно ставиться до власної безпеки та серйозно підтримує Україну.

Як ви вважаєте, чи можуть нещодавні удари України по головних стратегічних об'єктах на території Росії ще більше посилити хвилю внутрішнього невдоволення всередині Кремля?

Так, я вважаю, що це так. Ходить безліч чуток про невдоволення, що зростає навколо Кремля. За деякими даними, Служба безпеки України усунула кількох російських генералів як у Москві, так і в інших регіонах. Тепер, коли ці люди бачать, які руйнування завдали удари СБУ під час спецоперації, я впевнений, рівень невдоволення тільки зростатиме.

Путін по суті продовжує робити ставку на провал. А в історії Росії диктатори, які зазнавали невдачі, довго не утримувалися при владі. При цьому, як я вже казав, пропагандистська машина Росії явно зайшла в глухий кут. Вона більше не здатна ні переконати, ні пояснити те, що відбувається.

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Виникає відчуття, що стіни починають стискатися довкола Путіна. І, без сумніву, у Кремлі знайдеться чимало людей, які з радістю замінять його і, можливо, спробують почати все спочатку. Тож, на мою думку, Путін уже не може дозволити собі ще багато таких помилок та катастроф, які російська армія пережила останніми днями.

Чи вважаєте ви, що ці атаки в глибині російської території можуть стати новим поворотним моментом у війні та допомогти Україні переламати перебіг подій, змусивши Путіна піти на якісь поступки?

Саме на це слід сподіватися. І якби ми мали справу з раціональним лідером, таким яким Путін мав би бути, то це саме так і сталося б. На жаль, ми знаємо, що Путін – це автократичний диктатор, і, найімовірніше, турбота про власне виживання для нього важливіша, ніж прагнення вчинити правильно.

Очевидним є один момент – де була вся та протиповітряна оборона, яка мала захищати ці надважливі літаки. Ми знаємо, що Путін зняв значну частину систем ППО з лінії фронту, щоб убезпечити себе особисто і свої палаци, замість того, щоб захищати стратегічні об'єкти. Тому, я переконаний, це ключовий момент цієї війни. Якщо СБУ, українська армія та президент України зможуть і далі тиснути, а Європа дійсно проявить рішучість і стане на бік України, то є надія.

Проте є один непередбачуваний фактор. Це президент Дональд Трамп. В останні дні ми практично не чуємо його коментарів, але якщо він продовжить підтримувати Україну і насправді докладе багато зусиль, то це дійсно може стати переломним моментом.

Будемо сподіватись, як цього хоче більшість, що Росія сяде за стіл переговорів про припинення вогню із реалістичним і обґрунтованим планом миру. Таким, який забезпечить Україні справедливу угоду про припинення вогню, яку український народ зможе прийняти.

В України є козирі, щоб отримати перевагу

Раніше Дональд Трамп заявляв, що в України "немає козирів". Чи не здається вам, що після цієї спецоперації настає момент, коли він може усвідомити, що у Володимира Зеленського та України насправді є всі козирі, щоб отримати перевагу в цій війні?

Так, абсолютно. Навіть Трамп не може відкинути той факт, що це величезний стратегічний успіх України. Звичайно, ми розуміємо, що президент Трамп зазвичай не заглиблюється в деталі подібних подій, і, можливо, просто не розуміє їх. Однак цілком очевидно, що Україна продемонструвала видатний рівень військової оперативної безпеки.

Очевидно, що Росія не мала ані найменшого уявлення про те, що планується ця атака. Схоже, навіть США також не були в курсі. Це наочний доказ для президента Трампа й американської сторони, що Україна дійсно має здібності. Україна здатна просуватися вперед, здатна перемогти і витіснити російських окупантів, якщо отримає всі необхідні ресурси.

Тож залишається сподіватися, що Трамп виявиться достатньо розумним, щоб це зрозуміти та усвідомити, який бік потрібно підтримувати. І, звісно, надати Україні всю можливу допомогу для перемоги.

Чи вважаєте ви, що подібні атаки можуть підштовхнути президента США до введення нових санкцій проти російської економіки?

Будемо сподіватися, що так і буде. Тому що саме Трамп має унікальну можливість по-справжньому натиснути на російську економіку через санкції, особливо щодо нафтового сектора. Якщо Росія не зможе продавати нафту, і якщо вона не зможе продавати її за ціною вище 50 доларів за барель, економіка Росії дуже швидко зупиниться, як і її військова машина.

Усе це перебуває в зоні відповідальності президента Трампа. І залишається сподіватися, що він зрозуміє, як багато від нього залежить, і прийме правильне рішення.

У Росії ліквідували майора, який командував захопленням Маріуполя

У кінці травня в Росії вбили Заура Гурцієва, відставного майора російської армії, який командував захопленням Маріуполя. Він загинув унаслідок вибуху, його організував терорист-смертник, який сам служив у російській поліції. Що може означати цей інцидент?

Без повної картини говорити складно. Однак ми знову спостерігаємо ліквідацію ключової фігури в російському військовому керівництві, незалежно від того, як це називають офіційно.

Дивина в тому, що вбивство скоїв терорист-смертник. Це може вказувати на те, що за нападом стоїть, найімовірніше, незадоволений росіянин, а не українські спецслужби. І все ж таки це черговий цвях у труну російської військової машини.

Жоден із ключових російських командирів не може почуватися в безпеці. Ті, хто скоювали злочини проти українського народу, зрештою отримують по заслугах, нехай і різними шляхами. І якщо за цим нападом стоїть російський військовослужбовець, це, на мій погляд, говорить про глибоку моральну кризу всередині російської армії.

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Це також підтверджує мою думку, про яку я вже говорив: російська армія наближається до своєї кульмінаційної точки, вона видихається. Саме тому так важливо, щоб Захід робив усе можливе для підтримки України, щоб українці змогли остаточно витіснити окупантів і сісти за стіл перемовин з позиції сили для укладення справедливого і стійкого миру.

Цікаво, що цей смертник служив у російській поліції. Можна це розцінювати як ще один тривожний сигнал всередині російського суспільства, прояв невдоволення режимом? Чи може це стати поштовхом до нового перевороту в Росії? Наприклад, на кшталт маршу Пригожина на Москву або іншого внутрішнього конфлікту в системі влади?

Думаю, поки ще занадто рано робити висновки саме з цього інциденту, але абсолютно очевидно, і чутки стають дедалі гучнішими, що в російських силових структурах, армії, поліції назріває серйозне невдоволення. І серед звичайних громадян, які страждають значно сильніше, ніж Владімір Путін і його оточення.

Якщо подібна активність продовжиться, то і чутки будуть множитися. Я вважаю, що зараз становище Путіна особливо хитке, більш вразливе, ніж за останні три роки. Будемо сподіватися, що він це усвідомлює. А щодо України і Заходу, то у нього є спосіб вийти з цієї ситуації – домовитися з українським урядом про справедливий мирний план.

Путін загнав себе у глухий кут

Видається, Путін опинився в патовій ситуації. З одного боку, якщо він продовжить війну, на нього чекають удари по території Росії, стратегічних об'єктах і військовій інфраструктурі. З іншого боку, якщо він наважиться прийняти пропозицію про перемир'я або хоча б піти на поступки, це може викликати різке невдоволення радикально налаштованих сил усередині системи, які можуть спробувати скинути його. Чи є в нього реальний шанс вийти з цієї ситуації?

Ситуація справді складна і заплутана, Путін сам себе в неї загнав. Для нормальних демократичних суспільств, таких як Україна чи Велика Британія, рішення здавалося б очевидним – укласти перемир'я, і на цьому все. Однак це Росія. І Путін – диктатор, який, безсумнівно, створив собі ворогів і привів країну до катастрофи. Тому, найімовірніше, він очікує, що якщо зараз піде на перемир'я, то багато хто з його радикальних соратників сприйме це як капітуляцію і спробує його змістити.

Ми дійсно перебуваємо в дуже напруженому моменті. Зараз вкрай важливо, щоб Україна та її західні союзники продемонстрували єдиний, рішучий і твердий фронт, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. А щодо Путіна, залишиться він при владі чи ні, це, відверто кажучи, не має значення. Головне – якнайшвидше завершити війну і домогтися справедливого миру для України.

Чи здатна Росія захопити 4 області до кінця року

За інформацією агентства Bloomberg, російський диктатор упевнений, що до кінця 2025 року його армія зможе прорвати українську оборону і захопити всі 4 українські регіони. Наскільки реалістична ця мета російської військової машини?

Я вважаю, що вона абсолютно нереалістична. Лінія зіткнення довжиною приблизно 800 метрів практично не змінювалася за останній рік. А якщо точніше, за останні 18 місяців. Єдиним помітним просуванням була операція українських сил у Курській області минулого літа. Тож перспектив серйозного наступу російських сухопутних військ на територію України просто немає.

Сподіваймося, що в Росії це нарешті усвідомлять, тому що ця безглузда війна щодня забирає життя людей. Видається, весь світ хоче миру, за винятком Путіна і його найближчого оточення. І сподіваймося, що більшість росіян це зрозуміють, і ми зможемо домогтися перемир'я якомога швидше, щоб зупинити кровопролиття і дати Україні можливість відновитися.

Найголовніше, про що не можна забувати, саме Росія була агресором. Саме Росія напала на Україну. І саме Росія повинна піти з української території, а потім компенсувати завдані збитки.