Вступ однієї країни у війну на Близькому Сході приведе до Третьої світової, – політолог

Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктах в Ірані. Згодом до операції долучилися США та оголосили початок масштабних бойових дій проти іранського режиму. Це може стати початком Третьої світової війни.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко озвучив 24 Каналу думку, що це може статися, якщо Китай долучиться до цієї війни. Також це вплине на ринок нафти.

"Ми підходимо до ситуації, коли це може стати реальним початком Третьої світової війни, якщо Китай впишеться у цю ситуацію. Якщо ні, якщо конфлікт буде довготривалим, то це матиме серйозні наслідки на ринку нафти. Ціна піде вгору. Для нас це погано, бо це більше фінансування для Росії на війну проти України", – припустив він.

Цікаво, що політтехнолог Тарас Загородній вважає, що операція США загрожує не лише іранському режиму, а й може мати наслідки для Росії, хоч і не прямі, але відчутні у стратегічній площині. Адже Іран є союзником Володимира Путіна у війні проти України. Тому ослаблення іранського режиму автоматично впливає і на можливості Москви.

Як далі можуть розвиватися події?

Ігор Чаленко зазначив, що США не розраховують на тривалість цієї війни. Вони вважають, що їм таки вдасться ліквідувати Алі Хаменеї та президента Ірану Масуда Пезешкіяна. Вже була новина про їхню ліквідацію, однак з ізраїльських джерел. Міністра закордонних справ Ірану спростував це.

Також є питання залучених сторін. Те, що Іран перекрив Ормузьку протоку – це натяк Китаю для того, щоб вони активно вступали у гру. Крім того, є ризики переростання масованих ракетних атак в бік Ірану у відповідь – удари по американських базах в арабських державах, ураження готелів і багато інших місць.

Іранська армія налічує понад мільйон осіб. Якщо зараз швидко не вчинити таких рішучих дій, як це відбулося в Венесуелі, то є ризики довготривалої боротьби.

Дефіцитна зброя, особливо, що стосується систем ППО, ракет до них, протибалістичних систем – усе це буде направлено у всій потужності на іранський напрямок. Тому нам зараз треба готуватись до цього, розписувати певні плани "Б", виходячи з нових обставин,

– підкреслив політолог.

Цікаво, чи вийдуть іранці на вулиці. Частина населення Ірану може боятися зради США і так далі. Однак, ймовірно, є критична кількість іранців, які незадоволені нинішнім режимом.

Але теж не можна вважати на 100%, що режим може швидко впасти. Іран може просто опинитися в стані громадянської війни. Бо є ті, хто підтримують нинішній режим і готові з різних мотивів чинити спротив. Тому ситуація дійсно є специфічною,

– додав керівник Центру аналізу та стратегій.

Яка реакція України та Росії?