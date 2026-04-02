Трамп видав неочікувані заяви: політолог пояснив, що він далі планує проти Ірану

Американський лідер вимагає, аби Європа долучилась до розблокування Ормузької протоки. Якщо європейці впиратимуться, Трамп погрожує, що США вийдуть з НАТО. Заяв про згортання військової операції в Ірані Трамп не озвучив. Зберігається риторика, що якщо Тегеран не піде назустріч, США посилять тиск.

На це в етері 24 Каналу, коментуючи нещодавні заяви Трампа, звернув увагу політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, висловивши думку, що операція США в Ірані ще триватиме, але надто довгою вона бути не зможе.

Дивіться також Я міг би зробити набагато більше, якби був королем, – Трамп висловився про Іран і згадав Україну

У Трампа залишилось мало часу, тому він тисне

За переконанням політолога, такі військові операції, як от та, що здійснюють в Ірані з 28 лютого США, обмежені терміном і мають тривати не більше 90 днів. З його слів, аби продовжувати її далі, знадобиться відповідне рішення Конгресу.

Простого рішення, що робити, вже немає. Надзвичайно сильно Сполучені Штати вв'язуватися не хочуть, Трамп проти того,

– озвучив Шеренговський.

Президент США сьогодні намагається натиснути на європейських партнерів по НАТО, аби ті долучились до підтримки бойових дій проти Ірану, відкриття Ормузької протоки, через яку проходять судна з нафтою, добривами. Він наголосив, що її блокування – не американська проблема і цим мають опікуватися інші.

На що сподівався Трамп в Ірані та як тепер діятиме?

На думку політолога, США цілком задовольняє ситуація, коли іранське питання до кінця не розв'язане, як, наприклад, цього прагне Ізраїль. На початку військової кампанії в Тегерані Трамп заявляв, що якщо уряд Ірану буде готовий говорити, то і США теж.

Трамп хоче залишити за собою можливість досягти переможної угоди, яку він міг би "продати" своїм виборцям. З іншого боку – мати змогу в разі чого обстрілювати Іран, втручатися в його справи, що не влаштовує Тегеран. Той начебто готовий сідати за стіл переговорів, але хоче гарантій від США,

– пояснив Шеренговський.

Він прогнозує, що до досягнення 90 днів військової операції Вашингтон буде тиснути, адже настрої американського населення неоднозначні. Все більше серед них, зокрема й республіканців, хто проти затяжної військової кампанії.

Зі слів Шеренговського, Трамп ймовірно сподівався, що ситуація буде такою, як з Венесуелою, коли американські військові швидко вивезли очільника держави (Мадуро), політичний режим посипався і всередині країни знайшлися люди, які були готові співпрацювати зі США.

Так у випадку з Іраном не відбулося. Ізраїль і США поступово знищували іранську верхівку, натомість до влади прийшли доволі радикальні сили. Це призвело до того, що Трамп нині хоче уникнути втягнення у довготривалу війну, адже це він точно не зможе "продати" американському електорату.

