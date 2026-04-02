Трамп видав неочікувані заяви: політолог пояснив, що він далі планує проти Ірану
- Трамп прагне, аби країни Північноатлантичного Альянсу підтримали США і взяли участь у відкритті Ормузької протоки, яку заблокував Іран.
- Політолог Дмитро Шеренговський зазначив, що операція США в Ірані триватиме, але її продовження після досягнення терміну 90 днів потребуватиме рішення Конгресу.
Американський лідер вимагає, аби Європа долучилась до розблокування Ормузької протоки. Якщо європейці впиратимуться, Трамп погрожує, що США вийдуть з НАТО. Заяв про згортання військової операції в Ірані Трамп не озвучив. Зберігається риторика, що якщо Тегеран не піде назустріч, США посилять тиск.
На це в етері 24 Каналу, коментуючи нещодавні заяви Трампа, звернув увагу політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, висловивши думку, що операція США в Ірані ще триватиме, але надто довгою вона бути не зможе.
У Трампа залишилось мало часу, тому він тисне
За переконанням політолога, такі військові операції, як от та, що здійснюють в Ірані з 28 лютого США, обмежені терміном і мають тривати не більше 90 днів. З його слів, аби продовжувати її далі, знадобиться відповідне рішення Конгресу.
Простого рішення, що робити, вже немає. Надзвичайно сильно Сполучені Штати вв'язуватися не хочуть, Трамп проти того,
– озвучив Шеренговський.
Президент США сьогодні намагається натиснути на європейських партнерів по НАТО, аби ті долучились до підтримки бойових дій проти Ірану, відкриття Ормузької протоки, через яку проходять судна з нафтою, добривами. Він наголосив, що її блокування – не американська проблема і цим мають опікуватися інші.
На що сподівався Трамп в Ірані та як тепер діятиме?
На думку політолога, США цілком задовольняє ситуація, коли іранське питання до кінця не розв'язане, як, наприклад, цього прагне Ізраїль. На початку військової кампанії в Тегерані Трамп заявляв, що якщо уряд Ірану буде готовий говорити, то і США теж.
Трамп хоче залишити за собою можливість досягти переможної угоди, яку він міг би "продати" своїм виборцям. З іншого боку – мати змогу в разі чого обстрілювати Іран, втручатися в його справи, що не влаштовує Тегеран. Той начебто готовий сідати за стіл переговорів, але хоче гарантій від США,
– пояснив Шеренговський.
Він прогнозує, що до досягнення 90 днів військової операції Вашингтон буде тиснути, адже настрої американського населення неоднозначні. Все більше серед них, зокрема й республіканців, хто проти затяжної військової кампанії.
Зі слів Шеренговського, Трамп ймовірно сподівався, що ситуація буде такою, як з Венесуелою, коли американські військові швидко вивезли очільника держави (Мадуро), політичний режим посипався і всередині країни знайшлися люди, які були готові співпрацювати зі США.
Так у випадку з Іраном не відбулося. Ізраїль і США поступово знищували іранську верхівку, натомість до влади прийшли доволі радикальні сили. Це призвело до того, що Трамп нині хоче уникнути втягнення у довготривалу війну, адже це він точно не зможе "продати" американському електорату.
Які ще заяви зробив Трамп?
Президент США запевнив, що його країна може завершити військову операцію в Ірані за 2 – 3 тижні. Він розглядає сценарій завершення війни як за умови укладання мирної угоди, так і за її відсутності, але вимагаючи від Тегерану припинення його ядерної програми.
Дональд Трамп стверджує, що Іран нібито попросив Сполучені Штати припинити вогонь і він готовий обговорити цю можливість. Він підкреслив, що це стане реальним, якщо іранці розблокують Ормузьку протоку.
Трамп заявив, що його країна розглядає сценарій, за якого вийде з Північноатлантичного Альянсу. Він також додав, що ніколи не перебував під його впливом.