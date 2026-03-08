"Немає нічого, що б не було знищене": Трамп розкрив успіхи операції США в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що в ході операції на Близькому Сході американські військові досягли значного успіху в послабленні іранських збройних сил і самого режиму аятол.

Про це американський лідер сказав CBS News.

Яких результатів досягли США в Ірані?

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір і надалі розширювати перелік цілей на території Ірану.

Ми виконали неймовірну роботу. Ракети знищені вщент. Їх майже не залишилося. Дрони знищені. Заводи знищують просто зараз. Флоту більше немає – він на дні моря. Сорок два кораблі за шість днів. Авіації більше немає. Кожен елемент їхньої армії знищений. Їхнє керівництво знищене. Немає нічого, що б не було знищене,

– наголосив президент США.

Тим часом Центральне командування США (CENTCOM), яке керує американськими військовими операціями на Близькому Сході, повідомило, що внаслідок ударів США щонайменше 43 іранські кораблі були пошкоджені або знищені, а з початку війни завдано ударів більш ніж по 3000 цілях.

Ми перемагаємо на рівні, якого раніше ніколи не бачили, і дуже швидко,

– додав Трамп.

Щодо союзників США, він зазначив, що зосереджується передусім на американських військових діях і на тих країнах, які з самого початку підтримали його підхід і удари.

Варто зазначити, що коментарі Трампа пролунали через кілька годин після того, як він написав у соцмережі Truth Social, що Велика Британія підготувала два авіаносці для можливого розгортання на Близькому Сході.

Чи допомагає Росія Ірану?