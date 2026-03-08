"Немає нічого, що б не було знищене": Трамп розкрив успіхи операції США в Ірані
- Трамп заявив, що США досягли значного успіху у знищенні іранських збройних сил, зокрема ракет, дронів та кораблів.
- Центральне командування США повідомило про знищення або пошкодження 43 іранських кораблів та удари по більш ніж 3000 цілях з початку війни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що в ході операції на Близькому Сході американські військові досягли значного успіху в послабленні іранських збройних сил і самого режиму аятол.
Про це американський лідер сказав CBS News.
Яких результатів досягли США в Ірані?
Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають намір і надалі розширювати перелік цілей на території Ірану.
Ми виконали неймовірну роботу. Ракети знищені вщент. Їх майже не залишилося. Дрони знищені. Заводи знищують просто зараз. Флоту більше немає – він на дні моря. Сорок два кораблі за шість днів. Авіації більше немає. Кожен елемент їхньої армії знищений. Їхнє керівництво знищене. Немає нічого, що б не було знищене,
– наголосив президент США.
Тим часом Центральне командування США (CENTCOM), яке керує американськими військовими операціями на Близькому Сході, повідомило, що внаслідок ударів США щонайменше 43 іранські кораблі були пошкоджені або знищені, а з початку війни завдано ударів більш ніж по 3000 цілях.
Ми перемагаємо на рівні, якого раніше ніколи не бачили, і дуже швидко,
– додав Трамп.
Щодо союзників США, він зазначив, що зосереджується передусім на американських військових діях і на тих країнах, які з самого початку підтримали його підхід і удари.
Варто зазначити, що коментарі Трампа пролунали через кілька годин після того, як він написав у соцмережі Truth Social, що Велика Британія підготувала два авіаносці для можливого розгортання на Близькому Сході.
Чи допомагає Росія Ірану?
Наприкінці лютого США разом з Ізраїлем розпочали військову операцію проти Ірану, звинувативши іранський режим у підтримці терористичних угруповань і загрозі регіональній безпеці.
На цьому тлі у ЗМІ неодноразово з'являлися повідомлення, що Росія може передавати Ірану розвідувальні дані, які Тегеран використовує для атак по американських силах у регіоні.
Дональд Трамп заявив, що наразі немає підстав вважати, що Москва підтримує Тегеран. Водночас американський лідер додав, що навіть якщо така допомога і є, то вона не приносить Ірану помітних результатів.