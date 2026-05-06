США заявили про закінчення військової операції проти Ірану: Рубіо назвав подальші кроки

CША закінчили військову операцію "Епічна лють" проти Ірану, пройшовши подібний етап. Надалі країна планує зосередитись на так званому проєкті "Свобода", безпосередньо пов'язаного з Ормузькою протокою.

Відповідну інформацію повідомив державний секретар США Марко Рубіо у рамках брифінгу у Білому домі, який відбувся 5 травня.

На якому етапі зосередяться США?

Американський високопосадовець Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес про завершення операції "Епічна лють" на поточному етапі, оскільки Вашингтон, мовляв, уже досяг усіх її цілей.

Тепер, за його словами, США зосередились на втіленні ініціативи американського президента стосовно забезпечення безперешкодного проходу торгівельних суден через критично важливу у регіоні Ормузьку протоку.

Зараз ми займаємося проєктом "Свобода". До чого це може призвести в майбутньому, поки залишається питанням,

– сказав він.

Водночас він назвав удари США по кількох іранських катерах, які були здійснені 4 травня, оборонною операцією американських військових в Ірані. Держсекретар США зауважив, що насамперед ідеться не про наступальні дії.

На його думку, це було реагування у відповідь на загрозу. Він каже, що американські сили відкриватимуть вогонь лише у разі атаки на них, і додав, що США не дозволять іранським катерами наближатися до кораблів і стріляти.

Що таке проєкт "Свобода"?

Він назвав проєкт "Свобода" своєрідним захисним механізмом і початковим етапом для повного відновлення вільного судноплавства через протоку, оскільки контроль Ірану над цим маршрутом "не можна сприймати як норму".

Вони намагаються перетворити це на якусь норму. За жодних обставин ми не дозволимо їм нормалізувати той факт, що вони підривають торгові судна і встановлюють міни у воді. Ми вважаємо за краще, щоб ці протоки були відкриті так, як вони мають бути відкриті – так, як це було раніше,

– наголосив він.

Також Марко Рубіо зазначив, що питання ядерної програми Ірану, зокрема високозбагаченого урану, треба вирішувати шляхом переговорів, інакше Тегеран "триматиме світ у заручниках" завдяки імовірній ядерній зброї.

Тож, на його думку, на це потрібно реагувати. Держсекретар зауважує, що подальші переговори також мають охоплювати й подальшу долю наявних матеріалів високозбагаченого урану, які зберігають у захищених місцях.

На тлі цього високопосадовець запевнив, що американський президент Дональд Трамп та його команда повністю усвідомлюють важливість відповідної проблеми, і що її доведеться вирішувати у будь-якому разі надалі.

Коли усе може закінчитися?

Раніше ABC News повідомляло, що Дональд Трамп у нещодавньому телефонному інтерв'ю припустив, що війна США проти Ірану може тривати ще щонайменше два-три тижні, після чого країна "так чи інакше виграє".

Водночас американський президент ухилився від відповіді за запитання, чи закінчилося припинення вогню між сторонами після обстрілів ОАЕ з боку Ірану. Наразі офіційної позиції з цього приводу, як відомо, немає.

Утім, про майже завершення війни на Близькому Сході Дональд Трамп заявляв ще у березні. Тоді він переконував у втраті Іраном свого військового потенціалу внаслідок атак та ударів, які розпочалися наприкінці лютого.

Вже у квітні він повторив про наближення закінчення війни США та Ірану, але визнавав збереження тиску на Тегеран і можливість подальших кроків на Близькому Сході, залежно від розвитку подальшої ситуації.

Яка ситуація між США та Іраном?

Нагадаємо, кілька днів тому Білий дім повідомив Конгресу США про завершення війни з Іраном, попри поточну присутність американських сил у регіоні, чим обходить термін для отримання схвалення Конгресу на продовження війни.

Незадовго після цього Іран атакував ОАЕ, застосувавши ракети та безпілотники. Зокрема, під ударом опинилося місто Фуджейра, там виникла пожежа на нафтовому об'єкті. Також повідомляли про влучання у фрегат США.

Наразі у рамках вищезгаданого проєкту "Свобода" США розглядають залучення авіації та щонайменше 15 тисяч військових. До протоки відправлять есмінці з ракетами, понад 100 літаків наземного та морського базування